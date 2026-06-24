נציגי הציבור של אגודת ישראל מעבירים היום (רביעי) את כובד המשקל מהזירה הפרלמנטרית היישר אל כבישי הארץ, ביציאתם להתייצב בראש מחאת הרכבים ההיסטורית "עד כאן" שתצא בשעה 16:00. חברי הכנסת יובילו את הרבבות הצפויות להשתתף במחאה נגד מעצר לומדי התורה, תוך שהם מבהירים: "אל תגעו במשיחי - בדרך התורה נלך".

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף יוביל את השיירה שתצא מהמוקד בחניון שנלר בירושלים. ח"כ הרב מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר יתייצבו בחזית הטור שיצא מהמוקד בחניון הר המנוחות בירושלים. באשדוד יוביל ח"כ יעקב טסלר את שיירת הרכבים מהמוקד ליד פארק עד הלום, ומעיר התורה בני ברק יצא חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט בראש השיירה שתצא מהמוקד ברחוב חזון איש על יד מגדל המים.

הסינגל של המעמד - צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 הסינגל של המעמד | צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 10 10 0:00 / 1:03

המחאה, שצפויה לכלול אלפי כלי רכב מ-19 מוקדים ברחבי הארץ, מתקיימת על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות. הנסיעה המשותפת, המלכדת את הכלל, נועדה להשמיע בראש חוצות את קול הצעקה והמחאה הנחרצת על כבוד התורה.

כאמור, אתמול (שלישי) התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת במשטרה, במסגרתה אושרו מתווי הפעילות והוסדרו ההבנות מול מארגני המחאה. סנ"צ רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, מסר ל'כיכר השבת' כי במשטרה נערכו בהיקף רחב לאירוע, אך מדגישים כי לא צפויות חסימות כבישים.

"אין חסימות כבישים", הבהיר עמיחי. "המיקוד שלנו הוא בצירים המרכזיים, בעיקר כבישים 1, 4 ו-6. הגענו להסכמה עם המארגנים שהמשתתפים ייסעו בנתיב הימני. מי שרוצה להשתתף במחאה ייסע בימין ומי שרוצה להמשיך בדרכו יוכל לעשות זאת בנתיב השמאלי". עמיחי הדגיש כי אין מניעה לנסוע במהירות של 50 קמ"ש, כל עוד הדבר אינו מפריע לתנועה ולמשתמשי הדרך.

תמיכה מהגרמ"ה הירש - מאחורי הקלעים

המחאה, שמתבצעת במחאה על מעצרם של בני ישיבות, יוצאת לדרך תחת הכוונת גדולי הדור החסידיים והספרדיים. לפני זמן קצר הצטרף גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, אם כי בצורה לא רשמית. על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', כבר לפני יותר מעשרה ימים הביע ראש הישיבה את דעתו כי יש להצטרף למחאה, אך החליט לכבד את דעתו של רעו להנהגת הישיבה והציבור הגאון רבי דב לנדו, שלא להשתתף במחאה.

בימים האחרונים נכנסו מארגני המחאה החסידיים לראש הישיבה, והוא נתן להם הנחיות ובירך אותם - והם אלו שהוציאו את דף ההנחיות המפורסם כעת. מקורב לבית הגרמ"ה הירש מסר ל'כיכר השבת': "מלכתחילה ראש הישיבה תמך במחאה הזו, אלא שהוא כיבד את דעתו של רעו, הגר"ד לנדו ולכן זה לא יצא באופן רשמי".

הגרמ"ה הירש בביקור אצל האדמו"ר מבעלזא ( צילום: א.מ.ש. )

המחאה צפויה להימשך מספר שעות, כאשר השיירות יגיעו לכיוון כלא 10 במחנה בית ליד. המשטרה הבהירה כי כל עוד נשמרים שני הכללים - חופש המחאה וחופש התנועה - המחאה תימשך ללא הפרעה.