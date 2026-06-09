בפעילות מבצעית מוקפדת שנערכה הלילה (בין שני לשלישי) פשטו שוטרי מחוז ירושלים על בתיהם של שלושה חשודים במעורבות בהפרת הסדר האלימה והפריצה החמורה למתחם תחנת בית שמש שהתרחשה לפני כשבוע.

בלשי תחנת בית שמש ולוחמי יחידת מתפ"א עצרו את החשודים, תושבי בית שמש בגילאי 26, 46 ו-56, לחקירה.

כזכור, בשבוע שעבר התרחש ניסיון פריצה חמור לתחנת בית שמש, כאשר מפרי סדר פרצו בכוח את אחד משערי המתחם ונכנסו לתוכו בשל מעצר תלמיד ישיבה והסגרתו למשטרה הצבאית.

במהלך האירוע התפתחה הפרת סדר אלימה שכללה ונדליזם, הצבת סלעים בצירי התנועה והצתת מספר מוקדי אש שפגעו בעצים ובצמחיה. כוחות המשטרה בהם לוחמי מג"ב הדפו את המתפרעים מחוץ למתחם התחנה ופיזרו את הפרת הסדר תוך שימוש באמצעים.

בעקבות האירוע, תחנת בית שמש פתחה בחקירה מאומצת שנוהלה במהלך השבוע האחרון, במהלכה התגבש החשד נגד שלושה מעורבים עיקריים שסומנו למעצר.

עם סיום חקירתם, בכוונת המשטרה להביאם בהמשך היום בפני בית המשפט בבקשה להאריך את מעצרם.

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, התייחס לאירוע ולמעצרים: "לא נסבול כל פגיעה בסמלי שלטון ובשוטרים היקרים הפועלים לשמירה על החוק והציבור. האירוע החמור שהתרחש בתחנת בית שמש, שבו מפרי סדר פתחו בהתפרעות אלימה ופרצו לתוך מתחם התחנה, מהווה חציית קו אדום ופגיעה ישירה במוסדות החוק של מדינת ישראל. המעצרים הממוקדים שבוצעו הלילה הם רק שלב אחד בפעילות אכיפה נחושה ומתמשכת".