כיכר השבת
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LIVE5,000 רכבים ממתינים ב-19 מוקדים | מחאת הרכבים ההיסטורית יוצאת לדרך | עדכונים שוטפים

כ-5,000 כלי רכב גודשים את מוקדי היציאה השונים בכל רחבי הארץ - מ-19 מוקדים שונים • אלפי בני הציבור החרדי, מיתגו את הרכבים בשלטי 'עד כאן!' | היציאה המשותפת החלה בשעה 16:00 בדיוק - לכיוון כלא 10 | עדכונים שוטפים דקה אחר דקה (חרדים)

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נערכים ליציאה למחאה בבני ברק (צילום: כיכר השבת)

התרגשות אדירה ותכונה עצומה נרשמת ברגעים אלו (רביעי) ב-19 מוקדי היציאה ברחבי הארץ, כאשר על פי הדיווחים מהשטח כ-5,000 כלי רכב כבר גודשים את מתחמי היציאה וממתינים ליציאה המשותפת בשעה 16:00 בדיוק. מחאת הרכבים ההיסטורית "עד כאן", שמתקיימת על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות ואברכים, צפויה להיות אחד האירועים המשמעותיים ביותר של הציבור החרדי בשנים האחרונות. "כיכר השבת עם עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה מהעצרת ההיסטורית.

עדכונים שוטפים

16:10: ח"כ מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר בתחנת היציאה של מחאת הרכבים בהר המנוחות, יחד עם חברי הוועדה המארגנת סגרה"ע יצחק מאיר ברים ושמעון בלוי.

פרוש וטסלר בתחנת היציאה בהר המנוחות

16:05: משאית צבעונית עם מסרי המחאה כעת מחוץ לכלא 10. צפו בתיעוד.

המשאית הממותגת מחוץ לכלא 10
המשאית הממותגת מחוץ לכלא 10

16:01: הפעילים בערים סיימו בשעה זו בקצב מהיר את מיתוג אלפי הרכבים בשלטי המחאה ובחומרי ההסברה הנושאים את המסר החד והברור "עד כאן!" - זעקה נחרצת נגד הניסיונות לפגוע בעולם התורה ולעצור בחורי ישיבות. בעלי הרכבים זורמים בהמוניהם לקראת יציאתו של מפגן העוז שירעיש את המדינה למען כבוד התורה ולומדיה.

נציגי יהדות התורה בראש השיירות

נציגי הציבור של אגודת ישראל מעבירים היום את כובד המשקל מהזירה הפרלמנטרית היישר אל כבישי הארץ. יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף יוביל את השיירה שתצא מהמוקד בחניון שנלר בירושלים, בעוד ח"כ הרב מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר יתייצבו בחזית הטור שיצא מהמוקד בחניון הר המנוחות.

באשדוד יוביל ח"כ יעקב טסלר את שיירת הרכבים מהמוקד ליד פארק עד הלום, ומעיר התורה יצא חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט בראש השיירה שתצא מהמוקד ברחוב חזון איש על יד מגדל המים. חברי הכנסת מבהירים: "אל תגעו במשיחי - בדרך התורה נלך".

הלוגו הרשמי

הסדרים ברורים עם המשטרה

אתמול התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת במשטרה, במסגרתה אושרו מתווי הפעילות והוסדרו ההבנות מול מארגני המחאה. סנ"צ רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, מסר ל'כיכר השבת' כי במשטרה נערכו בהיקף רחב לאירוע, אך מדגישים כי לא צפויות חסימות כבישים.

"המיקוד שלנו הוא בצירים המרכזיים, בעיקר כבישים 1, 4 ו-6", הבהיר עמיחי. "הגענו להסכמה עם המארגנים שהמשתתפים ייסעו בנתיב הימני. מי שרוצה להשתתף במחאה ייסע בימין ומי שרוצה להמשיך בדרכו יוכל לעשות זאת בנתיב השמאלי". על פי ההסכמות, המשתתפים ינסעו במהירות של 50 קמ"ש, כל עוד הדבר אינו מפריע לתנועה ולמשתמשי הדרך. כל ההסדרים המפורטים נקבעו מראש כדי לאפשר את המחאה בצורה סבירה תוך שמירה על חופש התנועה.

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3
שבוע הבא מחאת רב קו כולם עולים באוטובוסים לאות מחאה!!!. בעלי הסיאנות והמיניוואנים יושבים במזגן בנוחות מקסימילית מנשנשים ארבעאאס בזמן שבחורים נמקים בכלא בושה וחרפה ,
יון
אתה רציני מה שאתה מדבר??? הם עושים את זה לטובת הבחורים לא משעמם להם בחיים והם לא מחפשים לבזבז זמן ככה שצריך להגיד להם תודה ענקית וחבל שאתה לא יכול לפרגן זה לא מעיד על עודף שכל....
עריק
2
אני הקטן הייתי משנה את המיתוג "עד כאן" למיתוג "לא עוד" עם כל המשמעות.
משה
1
לדעתי מדובר בטעות גדולה וחוסר הבנה טוטאלי של החברה הישראלית שמאוד כועסת על החרדים. בסוף יבטלו אזרחות לכל החרדים הצעירים שלא מתגייסים לצבא. זה הכיוון שמדברים עליו בגלוי.
דוב

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