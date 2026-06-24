נערכים ליציאה למחאה בבני ברק ( צילום: כיכר השבת )

התרגשות אדירה ותכונה עצומה נרשמת ברגעים אלו (רביעי) ב-19 מוקדי היציאה ברחבי הארץ, כאשר על פי הדיווחים מהשטח כ-5,000 כלי רכב כבר גודשים את מתחמי היציאה וממתינים ליציאה המשותפת בשעה 16:00 בדיוק. מחאת הרכבים ההיסטורית "עד כאן", שמתקיימת על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות ואברכים, צפויה להיות אחד האירועים המשמעותיים ביותר של הציבור החרדי בשנים האחרונות. "כיכר השבת עם עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה מהעצרת ההיסטורית.

עדכונים שוטפים 16:10: ח"כ מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר בתחנת היציאה של מחאת הרכבים בהר המנוחות, יחד עם חברי הוועדה המארגנת סגרה"ע יצחק מאיר ברים ושמעון בלוי.

פרוש וטסלר בתחנת היציאה בהר המנוחות

16:05: משאית צבעונית עם מסרי המחאה כעת מחוץ לכלא 10. צפו בתיעוד.

המשאית הממותגת מחוץ לכלא 10 המשאית הממותגת מחוץ לכלא 10 10 10 0:00 / 0:57

16:01: הפעילים בערים סיימו בשעה זו בקצב מהיר את מיתוג אלפי הרכבים בשלטי המחאה ובחומרי ההסברה הנושאים את המסר החד והברור "עד כאן!" - זעקה נחרצת נגד הניסיונות לפגוע בעולם התורה ולעצור בחורי ישיבות. בעלי הרכבים זורמים בהמוניהם לקראת יציאתו של מפגן העוז שירעיש את המדינה למען כבוד התורה ולומדיה.

מבצע הסברה בערבית: הבחור החרדי שנכנס לראש הצד השני ומשגע את הרשת דניאל הרץ | 16:14

נציגי יהדות התורה בראש השיירות

נציגי הציבור של אגודת ישראל מעבירים היום את כובד המשקל מהזירה הפרלמנטרית היישר אל כבישי הארץ. יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף יוביל את השיירה שתצא מהמוקד בחניון שנלר בירושלים, בעוד ח"כ הרב מאיר פרוש וסגן השר ישראל אייכלר יתייצבו בחזית הטור שיצא מהמוקד בחניון הר המנוחות.

באשדוד יוביל ח"כ יעקב טסלר את שיירת הרכבים מהמוקד ליד פארק עד הלום, ומעיר התורה בני ברק יצא חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט בראש השיירה שתצא מהמוקד ברחוב חזון איש על יד מגדל המים. חברי הכנסת מבהירים: "אל תגעו במשיחי - בדרך התורה נלך".

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הסדרים ברורים עם המשטרה

אתמול התקיימה ישיבת היערכות מיוחדת במשטרה, במסגרתה אושרו מתווי הפעילות והוסדרו ההבנות מול מארגני המחאה. סנ"צ רועי עמיחי, ראש ענף מבצעים באגף התנועה של משטרת ישראל, מסר ל'כיכר השבת' כי במשטרה נערכו בהיקף רחב לאירוע, אך מדגישים כי לא צפויות חסימות כבישים.

"המיקוד שלנו הוא בצירים המרכזיים, בעיקר כבישים 1, 4 ו-6", הבהיר עמיחי. "הגענו להסכמה עם המארגנים שהמשתתפים ייסעו בנתיב הימני. מי שרוצה להשתתף במחאה ייסע בימין ומי שרוצה להמשיך בדרכו יוכל לעשות זאת בנתיב השמאלי". על פי ההסכמות, המשתתפים ינסעו במהירות של 50 קמ"ש, כל עוד הדבר אינו מפריע לתנועה ולמשתמשי הדרך. כל ההסדרים המפורטים נקבעו מראש כדי לאפשר את המחאה בצורה סבירה תוך שמירה על חופש התנועה.