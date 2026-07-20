שר הביטחון ישראל כץ הודיע היום (שני) על קידום מהלך משמעותי להרחבת מכסת המתגייסים לשירות האזרחי בכל שנה, בתיאום מלא עם צה"ל ומנהלת השירות האזרחי. ההכרזה הגיעה במהלך סיור שקיים במרלוג זק"א הארצי, ומהווה חלופה למצב שנוצר לאחר שהכנסת יצאה לפגרה מבלי להסדיר את חוק הגיוס. כך נחשף הערב בחדשות 24.

כיום, בעקבות הוראת היועצת המשפטית לממשלה בהעדר חוק גיוס, קיימת מגבלה של 1,000 מתגייסים לשירות האזרחי בכל שנה. מגבלה זו נקבעה כדי למנוע מצב שבו השירות האזרחי יהווה מסלול עוקף לחובת הגיוס לצה"ל. עם זאת, שאלת השירות האזרחי נמצאת כעת על שולחן שופטי בית המשפט העליון, כאשר היועצת המשפטית לממשלה כבר הבהירה כי המסלולים מהווים שירות עוקף לצה"ל.

המהלך של שר הביטחון מגיע על רקע מציאות מורכבת: מצד אחד, הכנסת לא הצליחה להסדיר את חוק הגיוס לפני יציאתה לפגרה, ומצד שני, קיים לחץ ציבורי ומשפטי להגדיל את שיעור השתתפות החרדים בנטל הביטחוני. השירות האזרחי נתפס כפתרון ביניים שמאפשר תרומה לחברה הישראלית מבלי לפגוע באורח החיים החרדי.

בחודשים האחרונים נרשמה עלייה משמעותית במספר החרדים המשתלבים במסלולי שירות שונים. כך למשל, נרשם זינוק של 300% בגיוס חרדים למשטרת ישראל, לצד מאות בני שירות אזרחי ביטחוני המשתלבים בשב"ס, במשטרה ובכבאות. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בהקשר זה: "כשפותחים מסלולי שירות שמכבדים את אורח החיים החרדי, הציבור החרדי מגיע, מתגייס ותורם לביטחון ישראל".