מחאה מחוץ לכלא 10 וראש העיר ( צילום: כיכר השבת, כפר יונה )

לקראת מחאת הרכבים המתוכננת ביום רביעי הקרוב, מתגבשת תגובת נגד מצד תושבי כפר יונה. ראש העירייה אלברט טייב מסר ל'כיכר השבת' כי בכוונתו לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים, דרכה עוברת הדרך המובילה לבסיס הצבאי, יחד עם תושבים במטרה למנוע חסימות כבישים וכניסת כלי רכב לשכונות.

כזכור, בעקבות שחרורו של הבחור יחיאל קוטיינר מחסידות גור לאחר עצרת המחאה ההיסטורית שנערכה בראשות האדמו"ר מגור מול כלא 10, מתגבשת יוזמה חדשה במגזר החרדי. לפי התוכנית, ביום רביעי הקרוב, בין השעות 16:00 ל-20:00 בערב, צפויה לצאת לדרך "שיירת מכוניות" בנסיעה איטית ממספר מוקדים ברחבי הארץ אל עבר כלא 10. טייב הדגיש בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "זה לא סיפור אישי נגד חרדים ולא נגד הציבור החרדי. בשנים האחרונות מתקיימות באזור הפגנות חוזרות ונשנות של קבוצות שונות - פעם חרדים, פעם הימין, פעם סרבני מצפון ופעם קבוצות אחרות - ובכל פעם התושבים הם אלה שמשלמים את המחיר".

מחאה מחוץ לכלא 10 ( צילום: כיכר השבת )

לדבריו, "העיר הופכת לנצורה, תושבים לא יכולים לצאת או להיכנס באופן חופשי, ואיכות החיים שלהם נפגעת. אנחנו לא מוכנים שכפר יונה תהפוך שוב ושוב לזירת מחאה על חשבון התושבים. איכות חיי התושבים היא מעל הכול".

יצוין כי בקואליציה העירונית בכפר יונה חברים גם נציגים חרדים וגם נציגים מהציונות הדתית, מה שמעיד על האופי המגוון של העיר. עם זאת, ראש העירייה מבהיר כי הנושא אינו קשור למגזר מסוים אלא לאיכות חיי התושבים.

רקע: גל המחאות על מעצרי בני הישיבות

מחאת הרכבים המתוכננת מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בשבועות האחרונים. בשבוע שעבר התקיימה עצרת מחאה של מאות בחורי ישיבת "באר בתלמוד" מול כלא 10, בעקבות מעצר אברך בוגר הישיבה. בעיצומה של ההפגנה הוחלט לשחרר את האברך עד כניסת השבת.

המחאה הגדולה ביותר התקיימה בראשות האדמו"ר מגור, כאשר רבבות חסידים הגיעו למתקן הכליאה הצבאי. העצרת, שנערכה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור שלא התייצב בלשכת הגיוס, הביאה בסופו של דבר לשחרורו של הבחור לאחר שהושג עבורו פטור רשמי וסופי משירות צבאי על רקע רפואי.

ראש העיר כפר יונה ( צילום: דוברות כפר יונה )

היוזמה החדשה לשיירות רכבים איטיות, שהחלה כרעיון של מספר בחורי ישיבות וגלשה לגורמים בכירים יותר, צוברת תאוצה בשעות האחרונות. התוכנית כוללת נסיעה איטית ממספר מוקדים ברחבי הארץ אל עבר כלא 10, במטרה להביע מחאה על מעצרי בני התורה.

כעת, עם ההכנות לקראת המחאה, מתברר כי תושבי כפר יונה אינם מוכנים לשלם את המחיר של חסימות כבישים נוספות. ראש העיר מבהיר כי הצעד שהוא מתכנן אינו נובע מעוינות כלפי המגזר החרדי, אלא מרצון לשמור על איכות חיי התושבים ועל חופש התנועה שלהם.