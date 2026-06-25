ההכנות בכפר יונה ( צילום: יהודה גל, כיכר השבת )

יום אחרי (חמישי) מחאת הרכבים ההיסטורית של הציבור החרדי, שבמהלכה נסעו אלפי כלי רכב בשיירות איטיות לכלא 10 במחאה על מעצר לומדי התורה, עוברים ארגוני השמאל לאיומים חריפים. עורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת "אמהות בחזית", איימה הבוקר (חמישי) בריאיון ל-ynet כי הארגון יחסום את בני ברק לפני כניסת שבת.

"אנחנו", אמרה סיידוף, "נחסום ביום שישי את בני ברק", הכריזה סיידוף בחריפות. "חסימות ייענו בחסימות. נחסום שם לפני כניסת שבת, נשבש את החיים של האנשים האלה". האיומים המאפיוזיים הגיעו לאחר שאתמול השתתפו אלפי חרדים במחאת הרכבים, שיצאה מ-19 מוקדים ברחבי הארץ במסגרת המאבק נגד מעצר בני ישיבות ואברכים. סיידוף, שהתבטאה בלשון קשה במיוחד, טענה כי "אתמול ראינו חבורת אנרכיסטים נאבקת על הזכות שלהם להישאר עבריינים - ומשטרת ישראל נתנה להם לעשות מה שהם רוצים". היא הוסיפה: "לא ראיתי אף ציבור במדינה שנתנו לו לסגור מדינה שלמה. זו חבורת אנרכיסטים שלא מכירה במדינה". ראש "אמהות בחזית" תקפה את משטרת ישראל ואת ראש הממשלה: "הם מקבלים את התמיכה של משטרת ישראל ורה"מ, שעשה דיל עם החרדים וסוחר בדם ילדינו". כזכור, מחאת הרכבים אתמול התנהלה בתיאום מלא עם משטרת ישראל, כאשר המשתתפים נסעו בנתיב הימני במהירות של 50 קמ"ש, תוך שמירה על חופש התנועה בנתיבים האחרים.

ההקלטות של איילת השחר סיידוף - צילום: באדיבות ערוץ 14 ההקלטות של איילת השחר סיידוף | צילום: צילום: באדיבות ערוץ 14 10 10 0:00 / 1:08

יצוין כי איילת השחר סיידוף חשפה בעבר את פעילות ארגונה בתוך המגזר החרדי. בתיעוד שפורסם ב'כיכר השבת', נראית סיידוף מספרת: "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית. שנתיים של עבודה של מכונת רעל מאחורי הקלעים והרבה פעולות עם שיתופי פעולה, אבל מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד".

בתיעוד נוסף שחשף הפרשן ישי פרידמן בערוץ 14, נראית סיידוף אומרת: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי, שבכלל תולים אותם אחרים, לא אנחנו, שנראים כאילו הרחוב החרדי עושה אותם". הדברים מעידים על פעילות שיטתית לערעור האמון בתוך הציבור החרדי.

מחאת הרכבים אתמול זכתה לתמיכה רחבה בציבור החרדי, כאשר חצרות חסידיות רבות הורו לחסידיהם להשתתף במחאה וגם גדולי הדור הספרדים והליטאים (לא באופן רשמי. ח"ב). בין היתר, חסידות סלאנים הורתה לחסידיה להצטרף למחאה ולחזור באמצע הדרך לבני ברק לשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר. במהלך המחאה נרשמו מספר אירועי אלימות כלפי משתתפים, כאשר המשטרה עצרה שני חשודים בשליפת אקדח כלפי מפגינים חרדים.

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן הבהיר בריאיון ל'חדשות 12' כי "הדרישה החרדית היחידה היא להפסיק את המעצרים. לומדי תורה מגנים על כולנו". ח"כ מאיר פרוש, יו"ר תנועת 'שלומי אמונים', תקף בחריפות את הציונות הדתית על התנגדותה לחוקים שנועדו להגן על לומדי התורה, ואמר: "המזרחי זה הכי גרוע".

מגיש כאן רשת ב', עקיבא נוביק כתב על המחאה: "הולכת ומתגברת בישראל שנאת חרדים. זה כבר הרבה יותר מכעס, מעלבון, ממחלוקת חריפה. זאת שנאה מבעבעת, יוקדת. תיעוב עמוק של ציבור".

"אבל בכל פעם שנציג ציבור חרדי חוזר על השקר שלפיו הם אינם מתגייסים כי 'הצבא לא ערוך'. או על השקר שלפיו מדינת ישראל רודפת את לימוד התורה. או על השקר שלפיו יש הסכמה על גיוס נערי שוליים. ובכל פעם ש"לומדי התורה הטהורים" מתפרעים ברחובות, או יוצאים לחופשת 'בין הזמנים' הנפשעת שלהם - השנאה הזאת מתגברת. ולמרבה הצער, והכאב, השנאה הזאת הופכת יותר ויותר מוצדקת", הוא סיכם באופן חמוץ במיוחד.