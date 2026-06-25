הויסקי במזנון שלכם: הגילוי המטלטל על הכשרות שחשף הרב הראשי 

מזקקת ויסקי בגולן ( צילום: מיכאל גלעדי פלאש 90 )

בעקבות גל פניות מהציבור השומר כשרות, פרסם הרה"ר לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, מאמר הלכתי מקיף באתר השו"ת שלו, בו הוא מנתח לעומק את המציאות ההלכתית של משקאות חריפים מיובאים. המאמר, שמגיע בתקופה בה הציבור החרדי מגלה עניין גובר במשקאות איכותיים, מציג תמונה מורכבת של סוגיות הלכתיות שמחייבות ערנות מיוחדת.

המאמר מתמקד בשלושה אזורי ייצור עיקריים, כאשר לכל אחד מהם מאפיינים הלכתיים שונים. הרב מפרט את ההבדלים המשמעותיים בין תהליכי הייצור השונים, תוך הצבעה על נקודות הבעייתיות ההלכתיות הטמונות בכל אחד מהם.

הרב הראשי קלמן בר ( צילום: משה ערבה, הרבנות הראשת )

מפת הדרכים ההלכתית: שלושה אזורים, שלוש בעיות מחאה "אפקטיבית"? לתושבי כפר יונה נמאס מהמצב - זו הדרישה של ראש העיר כיכר השבת | 18:04 הבורבון האמריקאי זוכה למעמד מיוחד במאמר. על פי החוק האמריקאי, יצרני הבורבון מחויבים להשתמש בחביות עץ אלון חדשות בלבד, מה שמפחית באופן משמעותי את החשש למגע עם יין. עובדה זו הופכת את הבורבון לאופציה הבטוחה יותר מבחינה הלכתית, אך הרב מזהיר כי גם כאן נדרשת השגחה על תוספים אפשריים. הוויסקי הסקוטי והאירי מציבים אתגר הלכתי מורכב יותר. היצרנים באזורים אלו נוהגים להשתמש בחביות משומשות ששימשו בעבר ליישון יינות מתוקים כגון שרי ופורט. שיטת ייצור זו, שנועדה להעניק למשקה את הטעמים הייחודיים והמורכבים שלו, יוצרת בעיה הלכתית של "בליעות" יין בדפנות החבית. הרב מסביר כי למרות שהיין עצמו אינו נמצא עוד בחבית, השפעתו הטעמית נשארת בעץ ועוברת למשקה החדש. הוויסקי הקנדי מציג את הבעיה החמורה ביותר. החוק הקנדי מתיר ליצרנים להוסיף רכיבי טעם שונים, ובכלל זה יין ממש, ישירות למשקה. עובדה זו הופכת את הוויסקי הקנדי לבעייתי במיוחד מבחינה הלכתית, ומחייבת בדיקה קפדנית של כל מוצר.

הדיון ההלכתי: בין היתר לחומרא

במסגרת המאמר, צולל הרב לעומק הסוגיות ההלכתיות ובוחן מספר סברות להקל. הכלל ההלכתי של ביטול בשישים, לפיו חומר אסור מתבטל כאשר הוא פחות משישית מהתערובת, עשוי לחול על היין הבלוע בדפנות החבית. כמו כן, הרב מתייחס לטענה כי מטרת היישון בחביות היא עידון הטעם ולא "עביד לטעמא" - כלומר, היין אינו מוסף במכוון לשם טעמו.

נקודה נוספת שהרב מעלה היא היתר "מילוי שני ואילך". כאשר חבית משמשת פעם נוספת לאחר המילוי הראשון, השפעת היין המקורי פוחתת באופן משמעותי. עם זאת, הרב מדגיש כי אלו הם צדדי היתר שאינם מספיקים לסמוך עליהם לכתחילה.

מעבר ליין: סכנות נוספות

המאמר אינו מסתפק בסוגיית היין בלבד. הרב מזהיר מפני תוספים תעשייתיים כמו "בלנדר" - תערובות המשמשות ליצירת טעמים מורכבים, ועלולות להכיל רכיבים אסורים. בעיה נוספת שהרב מעלה היא חשש חמץ שעבר עליו הפסח במזקקות בבעלות יהודית, סוגיה שמחייבת בדיקה מיוחדת לקראת חג הפסח.

בסיכום דבריו, הרב קובע מסמרות ברורים: "הירא והחרד לדבר ה' ראוי שלא להסתמך לכתחילה על צדדי היתר אלו". הרב קורא לציבור לצרכן אך ורק מוצרים בעלי אישור כשרות מוסמך, ומצהיר כי הרבנות הראשית תמשיך במדיניותה הבלתי מתפשרת המחייבת בדיקת כשרות קפדנית לכל משקה חריף מיובא.

המאמר המקיף של הרב הראשי מצטרף למאמצי הרבנות הראשית להנגיש לציבור מידע הלכתי מקצועי בנושאים מורכבים. בדומה לפתרונות הטכנולוגיים שמקדמת הרבנות בנושא בישולי עכו"ם, גם כאן ניכרת המגמה לשלב בין הלכה למציאות המודרנית, תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של כשרות.