מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מסע גדולי ישראל בארצות הברית למען קרן עולם התורה המשיך השבוע בעוצמה מלאה, כאשר ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש הצטרף למעמדים המרכזיים לאחר הגעתו לארצות הברית.

במסגרת המסע התקיימו מספר דינרים בבתי נגידים בדיל שבניו ג'רזי, עצרת מרכזית לציבור, ופגישות אישיות עם תורמים ונגידים שהביעו נכונות להשתתף בחיזוק קרן עולם התורה. הגרמ"ה הירש, שהמריא לארצות הברית במוצאי שבת קודש לאחר שנבצר ממנו להשתתף במסע עד כה בשל שמחה משפחתית, הצטרף למעמדים בהשתתפות הגר"י הלל, הגר"א סלים, הגר"י אייכנשטיין, הגרח"פ ברמן והגר"י חברוני. על פי הנמסר, ראש הישיבה ישהה בארצות הברית כשלושה ימים בלבד במסגרת מסע בזק שיחתום את פעילות קרן עולם התורה. "השכינה שבה לשכון בקרבנו" "בגיל 23, התעוררתי בבי"ח והבנתי שאני לבד בלי אישה וילד": הניצול היחיד מהאסון מדבר אלי גוטהלף | 12:00 ראה"ע הקודם קרא ל"אינתיפאדה עירונית", גולדקנופף פנה לפתוח בחקירה פלילית נגדו נחמן שטרנהרץ | 22.06.26 בבית הנגיד ג'ימי קזרי בדיל, ניו ג'רזי, נשא את המשא המרכזי הגרמ"ה הירש. ראש הישיבה עמד על הקשר בין ריבוי האנטישמיות בעולם לבין מצבו הרוחני של עם ישראל. "ריבוי האנטישמיות בעולם נובע מהיעדר השראת השכינה", הבהיר הגרמ"ה, והדגיש כי כאשר עם ישראל מביע רצון בהשראת השכינה דרך חיזוק ולימוד התורה, הקב"ה שב לשכון בקרבם. המעמד התקיים במסגרת המאמץ הרחב לחזק את קרן עולם התורה שהוקמה לסייע לעולם התורה להתמודד עם הפגיעה הכלכלית הקשה באלפי בני תורה ואברכים בעקבות גזירות הגיוס ושלילת תקציבי הישיבות.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

מכתב מיוחד מהגרב"ד פוברסקי

בהמשך הערב הוקרא מכתב מיוחד של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שנכתב לכבוד תומכי קרן עולם התורה. את המכתב הקריא חתנו של ראש הישיבה, הגאון רבי חיים פרץ ברמן. במכתב חיזק מרן את ידי התורמים וקרא לכל יהודי בעולם לקחת חלק ולתמוך בלומדי התורה, ואף להחזיק אברך.

הקריאה הדגישה את חשיבות המעמד ואת הצורך הדחוף בתמיכה בעולם התורה. הגרח"פ ברמן עצמו נשא דברים נוספים במהלך הערב, ותיאר את אהבתו הגדולה של עם ישראל לתורה ואת רצונם העמוק להיות שותפים בלימודה ובתמיכתה.

"אני לוקח את הזכות הזו בשמחה"

לאחר מכן התקיים דינר נוסף בבית המארח ג'ק ספדייה, שם הביע המארח את שמחתו הרבה להיות שותף בזכות התורה. "כאשר שמעתי שהממשלה מבקשת להפסיק את מימון הישיבות, אמרתי שאם אינם רוצים את הזכות הזו, אני לוקח אותה בשמחה", מסר ספדייה מתוך רצון עמוק להיות שותף בזכות התורה.

באותו מעמד נשא דברים גם הגר"א סלים, שהוסיף דברי חיזוק על מעלת המארח ועל תרומתו רבת השנים לתמיכה בלומדי התורה ולעידוד אחרים להצטרף לכך. ראש הישיבה הדגיש כי דווקא ברגעים של ניסיונות קשים, לימוד התורה הוא זה שמעניק לאדם את כוח החיים והיכולת להתמודד ולהתגבר.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: דניאל נפוסי ואלי קובין )

פגישות אישיות ועצרת גדולה

במהלך היום התקיימו פגישות אישיות עם נגידים ותורמים, אשר הביעו נכונות והשתתפות משמעותית בחיזוק קרן עולם התורה. הפגישות התמקדו בהסברת המצב הקשה בו נמצא עולם התורה ובחשיבות התמיכה הדחופה באברכים ובני הישיבות.

בערב התקיימה עצרת גדולה לציבור, שבמהלכה נשאו דברים גדולי ישראל. האירועים כולם נחתמו בתחושת חיזוק גדולה, והמשך גיוס תמיכה רחבה ללומדי התורה ולקרן עולם התורה. כידוע, המסע מתקיים כבר שבועיים בהשתתפות גדולי ישראל ברחבי ארצות הברית, והגיע לשיאו עם הגעת ראש הישיבה הגרמ"ה הירש.

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )

מסע קרן עולם התורה ( צילום: אלי קובין ומאיר זלזניק )