המאבק הסוער של עיריית כפר יונה והתושבים נגד עומסי התנועה והפגנות הענק סביב מתקן הכליאה הצבאי "כלא 10" (נווה צדק) עולה שלב ומגיע לדרגים הממשלתיים הגבוהים ביותר.

ל"כיכר השבת" הגיעו באופן בלעדי שני מכתבים דחופים ששיגר הערב (חמישי) ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בעוד הדרישה הסופית והקבועה המוצגת בשני המכתבים היא זהה - פינוי כלא 10 מהעיר, הטענות והדרישות המבצעיות המיידיות חולקו בהתאם לסמכויות של כל משרד.

הדרישה משר הביטחון: העברה מיידית של המתקן למרחב מבודד

בפנייתו הדחופה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, חושף טייב כי מכתביו הקודמים בנושא כלל לא זכו למענה, בעוד המציאות בשטח הולכת ומחמירה: "בשבוע שעבר התקיימה בסמוך לכלא 10 בקריה המשפטית במחנה גור הפגנת ענק, שאליה הגיעו למעלה מרבבת מפגינים. במשך שעות ארוכות שובשה לחלוטין שגרת החיים בעיר".

ראש העיר מפרט במכתבו את הפגיעה חסרת התקדים בתושבים: "תושבים רבים נותרו נצורים בבתיהם במשך כ-4 שעות, התחבורה הציבורית הושבתה, צהרונים בוטלו, פעילות בלתי פורמלית לא התקיימה, והורים רבים נאלצו לעזוב את עבודתם מוקדם כדי לאסוף את ילדיהם".

טייב קורא לכ"ץ להתערב אישית ולהעתיק את המתקן הצבאי מהאזור: "הפתרון האמיתי והיחיד הוא העברת העריקים למתקן כליאה אחר, המרוחק ממרחב עירוני. ממילא מדובר במעצרים קצרים, הנמשכים יום או יומיים בלבד, ולכן אין כל הצדקה לכך שאלפי תושבים ישלמו פעם אחר פעם מחיר כה כבד בשל מיקום מתקן הכליאה".

הדרישה מהשר בן גביר: היערכות משטרתית שונה

במכתב ששוגר לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתמקד ראש העיר בנזקים הקשים למרחב הציבורי ודורש שינוי בהיערכות המבצעית של המשטרה. טייב לא חוסך במילים ומתאר את התנהגות המפגינים בשטח: "בתום ההפגנה נותרו ברחובות ובשטחים הציבוריים כמויות עצומות של פסולת, ומפגינים אף עשו את צרכיהם בחצרות בתים פרטיים. מדובר בפגיעה קשה בכבודם של התושבים, באיכות חייהם ובתחושת הביטחון שלהם".

עם זאת, ראש העיר מבהיר במכתבו לבן גביר כי אין מדובר בטרוניה עדתית או מגזרית נגד הציבור החרדי: "כאן יאמר כי אין מדובר בעניין עם החרדים כי אם עם כל קבוצות המפגינים המגיעות מסיבותיהן להפגין במקום".

טייב הודה למשטרת ישראל על הפעילות המשותפת אתמול, במהלכה נערכה העירייה למחאת רכבים ההמונית שהתקיימה, תוך המלצה גורפת להימנע מנסיעה בציר כביש 57 המרכזי. במסגרת ההיערכות והמחאה המשותפת, הגיע ראש העירייה יחד עם תושבים רבים לכניסה לשכונת גבעת אלונים כדי להביע מחאה ברורה נגד הפגיעה בעיר, ובתיאום עם המשטרה נחסמה כניסת שיירות הרכבים של המפגינים לתוך השכונה המובילה ישירות לכלא 10.

ראש העיר הדגיש בפני השר כי המהלך אכן הוכיח את עצמו ומנע את חדירת המפגינים לעומק השכונה, אך הבהיר כי מדובר בצעד נקודתי בלבד וכי "היערכות משטרתית לבדה אינה יכולה להיות פתרון קבוע".

"אפקט הדומינו" הביטחוני בעיר

מעבר לפגיעה המיידית בשגרת היום-יום, חושף ראש העיר בשני המכתבים את הפגיעה העקיפה והמשמעותית בביטחון השוטף של כפר יונה בעקבות ההפגנות: "למחרת ההפגנה הורגש מחסור משמעותי בכוחות משטרה בעיר, לאחר ששוטרים רבים נאלצו להמשיך בפעילות עד שעות הלילה המאוחרות. המשמעות היא פגיעה גם במענה השוטף לצורכי הביטחון והאכיפה של תושבי כפר יונה".

ראש העיר חתם את פניותיו בקריאה דחופה לשני השרים לקיום פגישות עבודה דחופות בהקדם, במטרה לבחון דרכי פעולה משותפות שיביאו לסיום הפגיעה המתמשכת בתושבי העיר.