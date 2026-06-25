כיכר השבת
"לחרדים יש זכות להפגין"

שכר שיחה נאה | העיתונאי מוחה על שחרור החשוד בשליפת נשק: "ומה אם זה היה בקפלן?"

כתב המשטרה לירן תמרי פרסם אחר הצהריים פוסט נוקב בו מחה על שחרורו של האדם החשוד בשליפת נשק על חרדים | "אולי זה לא הולך להיות פופולארי", כתב תמרי בתחילת הפוסט, בו תהה: "ומה אם זה היה בקפלן?" | הדברים המלאים (חרדים) 

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

כתב ynet לענייני משטרה לירן תמרי פרסם אחר הצהריים (חמישי) פוסט נוקב בו מחה על שחרורו של האדם החשוד בשליפת נשק על חרדים. בפוסט תהה תמרי מה היה קורה אם המעשה החמור היה מתרחש בהפגנת השמאל.

הפוסט המלא שפרסם העיתונאי:

"טוב, זה אולי לא יהיה פופולרי.

אני חילוני, עשיתי צבא, אבל לחרדים יש בדיוק אותה זכות להפגין כמו לכל אזרח אחר גם כשהמחאה היא על נושא כל כך כאוב ושנוי במחלוקת כמו סוגיית הגיוס, או ליתר דיוק אי הגיוס לצה״ל." כתב תמרי.

לדבריו, "דווקא בגלל זה, ההחלטה של בית משפט השלום מקוממת בעיניי. לכתוב בהחלטה ששליפת נשק ואיום בו על ידי נהג שנחסם התרחשו ב״נסיבות ייחודיות של לחץ ובהלה״ זו אמירה שמטרידה מאוד", הוא הדגיש.

"כבר ארבע שנים נחסמים כבישים בישראל, מכל קצות הקשת הפוליטית. אדם סביר לא שולף נשק בכל פעם שמפגינים חוסמים אותו. החלטה כזו עלולה לשדר מסר בעייתי מאוד ולהכשיר התנהגות מסוכנת."

העיתונאי אף תהה מה היה אומר אותו שופט אם האירוע היה מתרחש בהפגנת שמאל.

"ועכשיו נחשוב לרגע על מבחן המציאות: מה היה קורה אם פעיל ימין היה שולף נשק לעבר מפגינים בקפלן? גם אז היו כותבים שאפשר להבין את המעשה כי מדובר ב״סיטואציה מלחיצה״? קשה לי להאמין".

נשקלירן תמרימחאת הרכבים

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