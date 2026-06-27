כיכר השבת
יצליחו לעקוף את בג"ץ?

"תחת אכיפה אפקטיבית" | זו הצעת החוק שתמנע את מעצרם של לומדי התורה

מזכיר הממשלה יוסי פוקס שיגר מכתב ליו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת בועז ביסמוט בו פירט את הצעת החוק שמטרתה למנוע את מעצרם של לומדי התורה | החוק המוצע מתייחס אך ורק ללומדים ו"תחת פיקוח אפקטיבי" (חרדים) 

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ישיבת חברון (צילום: באדיבות המצלם)

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, פנה במכתב רשמי אל יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, חבר הכנסת בועז ביסמוט, בנושא הצעת חוק שתמנע מעצר בני ישיבות והכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

בפנייתו מבקש מזכיר הממשלה לקדם מהלך לפתיחת הליכי חקיקה ממוקדים להקפאת ההליכים הפליליים ללומדי תורה באמצעות .

פוקס מציין בפתח דבריו כי כתוצאה ישירה מפסיקת בג"ץ, נשללו כל תקציבי הישיבות שבהן לומדים תלמידים חייבי גיוס, ואף הוטלו עליהם ועל בני משפחותיהם סנקציות כלכליות שונות, הכוללות שלילת הנחות במעונות יום, בצהרונים, בביטוח לאומי ובדיור.

בעקבות זאת, הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לצה"ל לבצע מבצעי מעצרים תכופים בשיתוף משטרת ישראל, ללא הבחנה בין תלמידי ישיבות שיושבים ולומדים לבין כאלו שאינם לומדים. מהלך זה, "אשר מיושם למרות חוסר התערבות קודמת של הייעוץ המשפטי בסוגיית האכיפה בציבור הרחב, העמיק את הקרע עם הציבור החרדי ולא תרם לגיוס".

לפי המכתב, "המצב הנוכחי הוביל לאחרונה לתסיסה גדולה בקרב משפחות חרדיות שיש להן בנים המשרתים במסגרות חרדיות קרביות ובישיבות הסדר חרדיות. ההורים, ששלחו בעבר את בניהם שאינם לומדים לשירות צבאי, מתנגדים כעת להמשך השירות מאחר שבניהם לומדי התורה עלולים להיעצר בכל רגע על ידי המשטרה או הצבא".

עוד נכתב במכתב כי בשבוע שעבר התקבל במשרד מזכיר הממשלה מכתב חתום על ידי 12 ראשי ישיבות ההסדר החרדיות, אשר התריעו מפני הזעזוע הקשה שמחולל גל המעצרים בלב הציבור החרדי. ראשי הישיבות הדגישו במכתבם לגבי האכיפה הנוכחית כי "במקום לקרב הוא מרחיק. במקום לבנות אמון-הוא שובר אותו ובמקום לאפשר שיח של אחריות-הוא יוצר תחושת רדיפה, כאב והקצנה".

לאור המצב, קוראים ראשי ישיבות אלו להעביר בחקיקה מיידית הוראת שעה שתגדיר עצירה של מעצרי תלמידי הישיבות. לטענתם, מהלך זה יעניק את השקט החיוני הנדרש לצורך גיבוש והרחבה של פתרונות גיוס בדרך של הסדרה, ולא באמצעות כפייה שמובילה לפיצוץ בשטח.

"בחינת נתוני הגיוס האחרונים בציבור החרדי והשפעת המעצרים מראה כי הצעדים הללו אינם מקדמים גיוס, אלא דווקא מרחיקים אותו ופוגעים במשימה העיקרית של הגדלת סד"כ המשרתים בצה"ל. בעקבות התלהטות הרוחות, קיים חשש ממשי לקריעת החבל עם הציבור החרדי עד כדי הגעה למלחמת אחים, וזאת פחות משבוע לפני תחילת ימי בין המצרים".

עוד מדגישים במכתב זה כי בנוסף לקושי זה, פקיעת חוק שירות הביטחון הקודם ביטלה את הסעיף שקבע את גיל הפטור על 26, וכעת גם אברכים נשואים ובעלי משפחות בגילאי 26 עד 29 חשופים למעצרים. "צה"ל כלל אינו מעוניין בשירותם של אברכים אלו, ומעצרם אינו מועיל למדינה בדרך כלשהי אלא רק מתסיס את השטח באופן מיותר".

מבחינת הרקע החקיקתי, בחודשים מאי ויוני 2024 אישרו הממשלה ומליאת הכנסת את החלת דין הרציפות על הצעת החוק, והיא הועברה לוועדת חוץ וביטחון לשם הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

במהלך השנתיים האחרונות קיימה הוועדה 86 דיונים בהצעת החוק, מתוכם 44 דיונים בראשות היו"ר הקודם ו-42 דיונים בראשות ח"כ ביסמוט, שבהם נדונו כל הסעיפים להרחבת שורות המתגייסים וקביעת יעדים אל מול סנקציות, והצעת החוק על כל סעיפיה הוחמרה משמעותית מנוסחה המקורי.

במסגרת דיונים אלו אף נוספו סעיפים רבים, ובכללם סעיף מיוחד שנועד להפסיק את ההליכים הפליליים שהחלו כנגד אלפי בני ישיבות, ואשר צפויים לחול בתוך מספר שבועות על עשרות אלפים בשל פקיעת החוק והזמן הרב שחלף ללא חוק חלופי.

כעת, לאחר שהתברר כי אין היתכנות פוליטית להעביר את תיקון 26 במלואו לפני הבחירות, ותחת חובת הגיוס הכללית שחלה מכוח בג"ץ, מוצע להשלים בחקיקה רק את החלקים שיאפשרו להקפיא את האכיפה הפלילית בהוראת שעה לשלושה חודשים, ובלבד שהוכח שתורתם אומנותם תחת פיקוח אפקטיבי.

מזכיר הממשלה מדגיש בסיום דבריו כי הוראת שעה זו אינה פוטרת את תלמידי הישיבות מחובת השירות, אינה מאפשרת להם לקבל אישור דחיית שירות מצה"ל, ואינה פוטרת אותם מהסנקציות הכלכליות החלות עליהם מכוח פסיקת בג"ץ.

הצעת חוקהוראת שעהמעצר תלמידי ישיבה

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13
הגיע הזמן! לא ייתכן שרודפים אברכים כאילו הם פושעים. במקום שילכו לחפש מחבלים הם עוצרים את מי שמחזיק את העולם בתורה, פשוט בושה וחרפה מה שקורה פה
דוד
באמת הגיע הזמן, שיהיה פיקוח אמיתי על הישיבות - אימות נוכחות בטביעת אצבע, ומבחנים על החומר הנלמד, שייבדקו ע"י גורמים מחוץ לישיבה, מי שלא מגיע לרף הנדרש בנוכחות ובלימוד - שיתרום לבטחון עם ישראל ע"י שירות בצבא. ומי שלומד, שילמד.
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
ויותר מזה - הגיע הזמן לשים את הדברים על השולחן ולהודות שרק 12% מכלל הצבא הם קרביים, ורק 9% בתעסוקה מבצעית. ולכן דרישות האכיפה הדרקוניות הללו אין בהם שום צורך אמיתי
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
...ולכן חבל שלא קיימנו אותן עוד קודם (כמו שכבר יש בכוללים), היה יכול להיות בזה קידוש ה גדול, להראות שאיכפת לנו שמי שבישיבה באמת לומד, ולא סתם מחמם ספסל, אם בכלל נמצא. עכשיו משמים סובבו שזה יהיה בכפייה. לפחות נרוויח את הפיקוח שיביא יותר לימוד תורה אמיתי.
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
ואדרבה, מישהו צריך לתת תמיכה לוגיסטית ל-9% לוחמים בפועל האלה, להכין להם אוכל, תחמושת, לתחזק את הנשק, להוביל אותם פנימה והחוצה, לתת להם מודיעין, שירותי רבנות... אולי אנחנו נזכה לסייע בכך. על כל לוחם נדרשים כ-9 חיילים שיאפשרו לו להילחם...
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
12
חברים, תראו, אי אפשר להמשיך ככה. הממשלה הזו מנסה לעזור אבל הם צריכים להיות חזקים מול היועמ"שית. בסוף הכל זה פוליטיקה על הגב של הילדים שלנו
פרג'
אשרי המאמין..הימין פישל בענק
נונו
חבר, תראה, בממשלה הזו יושבים אנשים שנלחמים על כך שהילדים שלהם לא יסכנו את חייהם במלחמה שהם עצמם שלחו אליה ילדים של אחרים. זה עוול שקשה להתחרות בו (למרות שהם בד"כ מצליחים לשבור את השיאים של עצמם פעם אחר פעם). הם חייבים לעוף הביתה.
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
בעצם אני חושב שזה לא מדויק, כי כל אלו שלומדים תורה ושומרים מצוות הם מגינים על עם ישראל גם כן. כמו שהקב״ה כתב בתורה ודיבר ביד עבדיו הנביאים
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
11
תראו איך הם מנסים לפורר אותנו מבפנים. אסור להתרגש מהצעות חוק, צריך לעמוד איתן ולא לתת להם לשבור אותנו.
שלה
10
מי מאמין להם ...הם רוצים למשוך זמן...ממשלת הזוועות
פח
9
צריכים להתחזק בתפילה ובתורה. הממשלה צריכה להבין שאחריות על הנשמות של הילדים שלנו זה לא משחק, הגיע הזמן להפסיק את הרדיפה.
ברוך
8
ה' יעזור, המצב הזה לא יכול להימשך ככה. הילדים שלנו הם החיילים של התורה, צריך לתת להם כבוד ולא רדיפה של פושעים
קליין
7
אם נתניהו היה מבין באמת שמה שמבטיח את נצח ישראל זה לא קומנדו אלא העברת התורה מדור לדור, הוא היה מעמיד צבא מסביב לישיבות כדי שלא יפריעו ללמוד תורה. זה הביטחון הלאומי האמיתי. כי כל לומד תורה הוא נכס אסטרטגי לא פחות
אוֹרֵחַ לְרֶגַע
אז נקים ישיבות בעוטף עזה ללא חיילים שישמרו עליהם?
שי
אז אתה קורה לגיוס כל החרדים שלא לומדים כדי לשחרר את בחורי ישיבות ההסדר? האם מישהו בהנהגה החרדית עשה זאת וקרא למי שלא לומד להתגייס ולשחרר מי שדת"ל ולומד?
באמת?
6
לא צריכים טובות מהממשלה, צריכים רק שיעזבו אותנו בשקט. תורה זה הדבר היחיד שמחזיק את העם הזה, הגיע הזמן שיבינו את זה שם למעלה
תומר
5
באמת מה זה הדבר הזה, איפה נשמע כזה דבר שבמדינה יהודית יעצרו בחורי ישיבה? אבא שלי בחיים לא היה מאמין שנגיע למצב כזה, צריך לעצור את הטירוף הזה ומהר.
אליהו
4
שמעו, עזבו פוליטיקה קטנה. כשאני רואה חבר שלי עצור, אני מבין שאין לי זמן למשחקים. חוזרים לש"ס, חוזרים לאחדות, זה המינימום שכל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי להגן על עולם התורה
אליהו דהן
חבר שלך עצור בגלל ש"ס ודרעי שנתנו לבג"ץ תיאבון לדרוש עוד ועוד
חרדי

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