מתי הבטיח הבעש"ט הקדוש שהאשה הצדקת תרפא?

סיפר רבי נחום מטשארנוביל שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש היה בק"ק חמעלניק, ושהה באכסניה סמוך לרב אב"ד חתן הפ"ח.

והיה שם בעל מגיה אחד, שאשתו הייתה חולה, ובא הבעל מגיה לבעל שם טוב הקדוש, וביקש ממנו שיתן רפואה לאשתו, והבעל שם טוב הקדוש לא רצה, ואף רגז עליו ודיבר אליו דברים לא טובים, והדבר היה קשה לרב אב"ד הנ"ל.

בערב, לאחר שכולם הלכו, שאל הרב את הבעל שם טוב הקדוש, מדוע לא רצה לרפא את האישה?

והשיב הבעל שם טוב הקדוש, שאישה זאת צדקנית, ובגלל חולשתה היא מגינה על העיר מהליסטים שנמצאים ביער, וכשלא יהיו ביער עוד ליסטים, ממילא האישה תחזור לבריאותה.

ועוד שאל את הבעל שם טוב הקדוש, מדוע רגז על הבעל מגיה, השיב הבעל שם טוב הקדוש שראה שיש עליו דינים, ובזה שרגז עליו, ביטל ממנו את הדינים.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

בשביעי של פסח חווינו את קריעת ים סוף שהתרחשה אז, וכפי שאומר רבי מנחם מנדל מרימינוב זי"ע שבכל חג מתעוררות אותן המדרגות שזכו בני ישראל לחוות, ועל כן, זמן זה מסוגל להשיג את מה שהשיגו אז בני ישראל.

"ויאמינו בהשם ובמשה עבדו" – בשביעי של פסח זכינו לאמונה טהורה בקב"ה ואמונת חכמים, קיבלנו 'כלי' שירד אליו השפע של החג, ולנו נותר להכניס אליו את הברכה.

בזמן הזה - מלחמה עם ניסים ונפלאות: גם בימים האלו, אנו רואים ניסים ונפלאות בכל מה שקורה בא"י, אומנם חיכינו לפקיעת האולטימטום, אך, ברור שאנו לקראת גאולה אמיתית ושלמה.

לפני האור יש חושך גדול: גאולות מגיעות כשהמצב הוא חושך, כשאי אפשר לחזור להחזיר את הגלגל אחור, אבל גם אין שום דרך להתקדם, ומכל הכיוונים, כל הדרכים חסומות וסתומות, ודווקא כשאין שום מוצא - הים נפתח והגאולה מגיעה.

כשאין פתרון – זה הפתרון: שביעי של פסח מוציא אותנו מחוזקים באמונה שככה מגיעות גאולות, כי הקב"ה נמצא איתנו בכל מקום ובכל זמן, ורוצה שנאמין ונבטח בו, ודווקא מתוך החושך וה'אין' נעשה צעד אמיץ, נעשה את הלא יאומן כמו נחשון בן עמינדב - ונצא לגאולה, איך עושים את זה?

אמונה בקב"ה ואמונה בעצמו: הקב"ה רוצה שנרגיש את נוכחותו התמידית איתנו, ונחבר את ה'חלק אלוק ממעל' נשמתנו אליו, ומזה נקבל כח לקפוץ באומץ לים - לפעול ולהיגאל.

אין גלות ואין גאולה – אלא בדעת: מלמד הבעל שם טוב הקדוש:

"הלא את השמים ואת הארץ אני מלא" פרש – אני ממלא, שהקב"ה "מלוא כל הארץ כבודו" – ממש! הקב"ה נוכח ונמצא בעולם הזה בדיוק כמו שהוא נוכח בעולמות העליונים.

'אין שום מציאות בעולם - חוץ מה' יתברך': כל העולם מלא אלוקות, גם מקומות הכי נמוכים או חשוכים, כדי להאיר עבור כל אחד ואחד שנמצא בחושך את 'אור אלוקי', לקרב ולחבר אותו לקב"ה ולהעלות אותו לדרך הנכונה.

'שהכל אלוקות – ואלוקות זה הכל': הבעל שם טוב הקדוש מגדיר את תורת החסידות בשני דרכים: הכל - אלוקות! ואלוקות – זה הכל!

שמחה – מאירה את החושך: כשאתה חי את הידיעה ש'אין עוד מלבדו' ו"כבודו מלא עולם" אתה יכול להיות רגוע ושמח, "כי בשמחה תצאון" שע"י השמחה תצא לגאולה מכל קושי וצרה.

"אהבתי אתכם אמר ה'": הקב"ה ברא את העולם כדי להיטיב עם האדם, ולכן, כל מה שנעשה עימך הוא בחסד וברחמים, כפי שכתוב: "חסד אל כל היום" הקושי שלך נועד לגלות לך את הכוחות שלך, כי עם אמונה ובטחון שמה שקורה הוא טובה, אפשר לקפוץ לפתרון יצירתי או נועז, אף אם אתה לא בטוח שמשם תבוא ישועתך.

דבר אל בני ישראל - ויסעו: כמו שהיה בקריעת ים סוף, לא מספיק רק להתפלל ולצעוק, הקב"ה מחכה שניסע - שתעשה פעולה וכדי שהוא יגאל אותך, פעולה בבטחון בקב"ה ובטחון בכוחות העוצמתיים שטמונים בך ומתגלים דווקא בשעת קושי וצרה, ומקושי וצרה תצמח לך הטובה הכי גדולה.

התייצבו וראו את ישועת השם: כולנו מחכים שיקרה משהו והגאולה תגיע, כל אחד יפעל לגאולתו הפרטית ולגאולת כלל ישראל, ונזכה כולנו לשמוע במהרה את הקריאה "ענווים הגיע זמן גאולתם" ולנו נותר "התייצבו וראו את ישועת השם"...

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, שפע ברכות וישועות, קיץ בריא, אמן!