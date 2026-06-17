כיכר השבת
רבבות עושים את דרכם למקום

דרמה משמעותית בגור: האדמו"ר יופיע בעצרת הענק מול חומות כלא 10

היסטוריה ביהדות החרדית: בעקבות מעצרם של בני התורה על עוון לימוד התורה, רבבות חסידי גור יפגינו היום מול חומות הכלא הצבאי • ברגע האחרון נודע שגם האדמו"ר מגור יופיע אישית בעצרת האדירה להביע כאבו מול המצב הקשה השורר בארץ (חסידים)

7תגובות
האדמו"ר מגור (צילום: שוקי לרר)

כוננות חסרת תקדים בקרב רבבות חסידי גור מכל רחבי הארץ אשר עושים בשעות אלו (רביעי) את דרכם לקראת עצרת המחאה האדירה שתתקיים אחה"צ מול חומות , במחאה נגד גיוס בני הישיבות ועל רקע מעצרו של הבחור החסיד.

כפי שדיווחנו אמש ב'כיכר השבת', ההחלטה הדרמטית בחסידות לצאת למפגן כוח פומבי התקבלה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי.

אלא שהבוקר, חלה תפנית דרמטית שמסעירה את החסידות, לאחר שעות ארוכות של מגעים מול משטרת ישראל וקבלת האישורים הנדרשים, התקבלה ההחלטה הרשמית כי האדמו"ר מגור יגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה.

יצוין כי עד לשעות הבוקר התוכנית המקורית הייתה כי רק בניו של האדמו"ר ייצגו את הנהגת החסידות במעמד האדיר, אולם עם קבלת האישורים וההבנה כי מדובר במערכה עקרונית על ציפור הנפש, הגיעה ההודעה המרעישה על הגעתו של הרבי. עם שמיעת הבשורה, הוכרז על גיוס כללי בחסידות, ורבבות חסידים - זקנים, אברכים ובחורים - נוהרים בשעות אלו ברכבות ובמאות אוטובוסים מכל ריכוזי גור בארץ, כדי לזעוק את זעקת התורה ולחזות בנועם זיו פניו של האדמו"ר.

בדיווח שקיבלנו נמסר כי האדמו"ר כבר יצא ממעונו בירושלים, ובשעה זו עושה דרכו אל עבר כלא 10.

השטח מול כלא 10 לקראת העצרת הענק (צילום: ישראל כהן בטוויטר)

אחד החסידים מציין ל'כיכר השבת' כי מדובר באירוע היסטורי ללא תקדים. בעבר אמנם נרשמו השתתפויות של אדמו"רים בעצרת מחאה מול חומות הכלא הצבאי, אך מעולם לא היה זה מנהיג בסדר גודל של החסידות הגדולה בישראל, שמגיע בגפו להפגנת שטח שכזו מחוץ לחומות הכלא.

עסקני גור ע"י כלא 10 (צילום: ישראל כהן בטוויטר)

תוכנית העצרת:

16:30 אמירת תהילים.

16:50 תפילת מנחה ברוב עם הדרת מלך תחת כיפת השמים.

17:10 דברי חיזוק מהרה"ג ר' משה חיים דנדרוביץ.

בוועדת ההיערכות של החסידות קוראים לציבור לשמור על הסדר הציבורי ולהישמע להוראות הסדרנים והמשטרה במקום, כדי למנוע פרובוקציות מיותרות.

אתר 'כיכר השבת' ימשיך לעקוב מקרוב, ויעביר דיווחים שוטפים, תיעודים וגלריות מהמעמד האדיר.

גיוס חרדיםהפגנההאדמו"ר מגורכלא 10

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0 תגובות

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7
כל הכבוד
גיבורי ישראל
6
מי זה הבן שלידו?
אהרן רבי
5
רק בגלל שעצרו אחד מגור אבל שעצרו המונים בני תורה ספרדים לא הזיז להם
העצרת רק בגלל שעצרו אחד מגור
4
ווואווו סוף סוף
לא גרר
3
כל הציבור החרדי ,כאיש אחד, חייבים לזעוק ולמחות מרה על המלחמה נגד עולם התורה. היועצת המשפטית וחבריה, הם האחראים לרדיפה והמעצרים של לומדי התורה. אסור יותר לשתוק עד שתודח בפועל מתפקידה.
נחום
2
אם הם היו עושים הפגנה על כל החור ללא קשר להשתייכות שלו לא היה אפילו צווי גיוס
יהודי
1
ווואווו ווואווו ווואוווו
וווואווו

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