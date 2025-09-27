איך אפשר התוודות בשמחה ביום הכיפור?

פעם אחת בא הבעל שם טוב הקדוש לעיר אחת קודם ראש השנה, ושאל את אנשי העיר מיהו הבעל תפילה אצלם בימים הנוראים, השיבו: כי הרב הגאב"ד של העיר הוא הבעל תפילה.

שאל אותם הבעל שם טוב הקדוש, איך הנהגתו בתפילה? השיבו לו, כי ביום הכיפורים הוא אומר את כל הוידויים בניגונים שמחים מאוד.

שלח הבעל שם טוב הקדוש לקרוא אליו את הרב, ולתהות על קנקנו ולהבין את מהות הדבר.

הסביר לו הרב, הנה העבד למלך הפחות והנבזה, שגורף צינורות מי שופכין בחצר המלך, ומנקה את החצר מכל הטינופות, למען שחצר המלך יהיה נקי מכל לכלוך וטינופת, והוא עושה זאת מאהבתו הרבה למלך.

בעת עבודתו, כשהוא גורף את מי השופכין ומנקה את הצינורות החצר מכל האשפה והלכלוך שנמצאים בו, הוא שמח מאוד, כי הוא מנקה את חצר המלך, ועל כן, הוא מזמר ניגוני שמחה על שעושה נחת רוח למלך. והנמשל - מובן.

ענה לו הבעל שם טוב הקדוש, אם תתפללו בכוונה הזאת, יהי חלקי עמכם (אור ישרים).

גרסה נוספת: פעם אחת ראה הבעל שם טוב הקדוש אדם אחד שנפטר, שנמצא במקום מאוד גבוה בעולם העליון, ושאל את בנו, מה היו מעשיו הטובים של אביך שזכה לכך?

השיב לו: אבי היה רב אב"ד בעיר פלונית, והיה גם כן מנגן גדול ושליח ציבור הגון. כשהוא היה מתפלל ביום הכיפורים כשליח ציבור לפני התיבה, היה אומר את הוידויים ואת ה"על חטא" בניגון שמח מאוד.

והטעם לדבר, שעל הוידוי של ה"על חטא" שהיה אומר, היה כמשליך הזבל ומנקה את היכל המלך, ואני שמח שזיכני לכך.

אמר הבעל שם טוב הקדוש לבנו של אותו רב שנפטר: אם כן, אין חידוש שהוא גבוה כל כך! (מתוך כתבי רבי מנחם מנדל מרימינוב השלם ליום כיפור).

הזכות להיות עבד המלך: בכל יום האדם מודה בברכות השחר על הזכות להיות יהודי, בן של למלך מלכי המלכים, מלך שהכל שלו ואין עוד מלבדו, ולכן, תענוג לדבק במלך ולעשות רצונו, ועל אף שבמהלך השנה חטאנו ולא עשינו רצונו, זה הזמן להביע חטא ולהתוודות על מה שעשינו נגד רצונו.

גילוי הרצון האמיתי: הוידוי ביום הכיפורים מגלה את רצון הלב האמיתי, ומביא לטיהור הלב וזיכוכו, ועל אף שהוידוי נאמר בלב נשבר שמביע את הרצון לא לשוב לזה החטא, עדיין הוא נאמר בשמחה פנימית כמי שמנקה ומטהר את חצר המלך.

הוידוי יקר וחביב למלך: ביום כיפור האדם מתוודה ומפייס את התורה שמרד בה ומודה ועוזב ירוחם, וזה הוידוי מביא תענוג גדול ונחת רוח למלך, ומאוד יקר וחביב לפניו, ופועל פעולות גדולות בעולמות העליונים, ומתקרב אותו למלך ועוזר לו להתחיל התחלה חדשה, ויעזרו המלך שיצליח דרכו בשנה החדשה.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה לדרך' לשבוע טוב ומבורך

בשעות האחרונות לפני כניסת יום הכיפורים יש חרדה ויראה, ובכייה אצל חלק גדול מבני ישראל, מכיוון שזו השעה האחרונה של עשרת ימי תשובה.

ביום הכיפורים 'לית ליה רשו לאשטוני' - אין לשטן רשות להשטין ולקטרג על עם ישראל.

מה עושה השטן בשעות האחרונות לפני כניסת יום הכיפורים? לפני כניסת היום הקדוש השטן מנסה לבוא להשם יתברך בכל כוחו, ולקטרג על כל אדם, והאדם מרגיש זאת בתת מודע, וזה מה שכתוב ו"מזלם חזי", ועל כן בשעות ורגעים אחרונים לכניסת החג יש יראה וחרדה ואף בכיה.

ההכנה ליום הכיפורים מתקנת ועושה 'לבוש' לנפש: ההכנה ליום הכיפורים וההשתוקקות לבוא להתוודות, ורצון האדם לקבל עליו מלכות שמים ביראה ובאהבה, כל הרהורי מצוה והשתוקקות לעשות את פקודת השם יתברך, עוקרים את שורש העבירה שפגמה בנפש, ומתקנים ועושים לבוש חדש לנפש, ויש כח רב והצלה לנפש בהכנה ליום כיפור לתקן את נפש האדם, וכן בכל מצוה ומצוה.

הקב"ה שופט על אדם כפי כוחות נפשו: בכל אחד טבועים מידות וכוחות נפש אחרים, כפי הקושי שיש לאדם לקיים מצות ולעמוד בניסיון, כך הקב"ה שופטו, ואי אפשר להשוות בין אחד לחברו, כגון מי שטבועה בו מידת הכעס והתגבר על עצמו שכרו רב ממי שיש לו סבלנות ואורך רוח, וכן בכל דבר ודבר צריך לזכור ש'לפום צערא אגרא' ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ומכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועוזב ירוחם.

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם, לפני השם תטהרו, והשם הטוב ירחם ויסלח.

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל, כל הברכות והישועות בגשמיות וברוחנית, אמן!