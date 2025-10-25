הגילוי המדהים שישאיר אתכם המומים: האם השנה יבוא משיח? | צפו

לפי כמה סימנים ברורים שנראה עכשיו נראה שהשנה תשפ"ו יבוא משיח בן דוד ויגאלנו, כך לפי המובא בזוהר הקדוש, בישמח משה, הרבי משינאווא, הדברי יואל, וגם לפי המקובל האלוקי רבי שמשון מאסטרופולי.

שימו לב לגילוי המדהים.

הזוהר הקדוש בפרשת וירא דף קיז.

כותב שבאלף השישי – שבו אנו נמצאים.

ישנה מחזוריות שכל שישים שנה, ישנה התעוררות הגאולה לישראל.

ממתי סופרים שישים שנה?

מובא בדברי יואל שבדיוק לפני 60 שנה בשנת תשכ"ו הייתה התעוררות הגאולה, ושם מובא שאמר הרבי משינאווא בשנה של פטירתו שנכנסו לשבוע שבן דוד בא ובעוד 7 שנים בשנת תרס"ו –בדיוק לפני פעמיים 60 שנה.

זה השנה שבא דוד צריך לבוא.

וגם לפי החשבון שעשה בספר אור הגנוז הגאולה הייתה צריכה להיות בשנת תרס"ו - אלא שבעוון הדור הגאולה נדחתה.

השנה תשפ"ו זה בדיוק השנה המחזורית של 60 שנה – וכך כותב הישמח משה על הזוהר: שבסוף השישים שנה רואים אם הם ראויים להיגאל, ואם לאו יתנו לאו עוד 60 שנה.

כמובן שהמשיח יכול לבוא בכל עת, אבל זה זמן של עת רצון.

ועוד סימן מעניין, המקובל האלוהי רבי שמשון מאוסטרופולי מביא באגרתו שהשם 'שפ"ו' הוא שם קדוש ומגלה שם שהוא בגימטרייה 'דוד בן ישי'.

ואנו בדיוק במחזוריות של שנת 'שפ"ו'.

ויש כאן כמה סימנים חזקים בצירוף המלחמות שאופפות אותנו, ויהי רצון שנזכה כולנו עוד השנה לחזות במשיח צדקנו במהרה בימינו אמן.