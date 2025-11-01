בשבת אחת אצל הבעל שם טוב שאלו תלמידיו, כיצד יוסף למד שבעים לשון בלילה אחד. תוך כדי דברי תורתו, השיג תלמידי רבי יעקב יוסף מפולנאה את שורש כל השפות, עד שפסק הבעש״ט מדבריו

פעם אחת רבי לייב שרהס היה אצל רבו הבעל שם טוב בשבת, ובסעודה שלישית ישבו תלמידי הבעל שם טוב והמתינו לרבם, לבנתיים הוחלט ביניהם לשאול את הבעל שם טוב על מה שכתוב במסכת סוטה שבא המלאך גבריאל ולימד את יוסף הצדיק שבעים לשון, וזה לא נשמע הגיוני שבלילה אחד ילמד אוצר מילים כל כך גדול, שרק בשפה אחת יש אלפי מילים.

ואין זה אפשרי לשכל אנוש ללמוד כל כך הרבה מילים ושפות בכמה שעות, והוחלט ביניהם שרבי גרשון מקיטוב גיסו של הבעל שם טוב הוא ישאל את השאלה כשהבעל שם טוב יבוא.

וכשהגיע הבעל שם טוב שאל רבי גרשון את השאלה.

והבעל שם טוב התחיל לומר דברי תורה והיה נראה שאינו מדבר מעניין שאלתם, והאריך בדבריו הקדושים, ובאמצע דברי תורתו, התחיל רבי יעקב יוסף מפולנאה לדפוק בידו על השולחן "ולא יכל יוסף להתאפק" ואמר בזה הלשון: טורקית, אנגלית, רוסית, ערבית, וכולי, כלומר שהשיג בהשגה רוחנית על ידי דברי תורתו של הבעל שם טוב את מקור השורש של השבעים לשון, וחשב בפיו את כל הלשונות אחת לאחת.

ואז פסק הבעל שם טוב מדברי תורתו, וגם פסק רבי יעקב יוסף מלחשוב אותם, ואז פתח הבעל שם טוב את פיו ואמר "וידבר אל העצים ואל האבנים" כלומר אין להם יותר עוד כח להשיג את שורש השבעים לשון אחר שפסק מלומר דברי תורה.

זכות הבעל שם טוב תעמוד לנו.