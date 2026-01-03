איך הבעש"ט מלמד להכניע את החומר?

במכתב כט' ב'פרי הארץ' כותב רבי מנחם מנדל מוויטבסק שנגזר על הבעל שם טוב הקדוש, שהוא בעצמו יבחר את האנשים הראויים להידבק בו.

פעם אחת, היה בשדה עם כל תלמידיו, ונסע שם רבי יוסף, ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש: שלום עליכם רבי יוסף, כאילו הכירו, הגם שלא ראהו מעולם.

ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש לרבי יוסף, למה אתם מתענים כל כך, והשיבו: הכניע את החומר.

ואמר לו הבעל שם טוב הקדוש: האם בתעניתים (=בתעניות) יכניע את החומר? והראה לו על ה'תולדות' שהיה עומד בתפילת שמונה עשרה תחת האילן ומתפלל מנחה, ואמר לו, על ידי תפילה כמו שיהודי זה מתפלל, כך מכניעים את החומר, ונתקשר בו רבי יוסף הנזכר.

ומלמד הבעל שם טוב הקדוש ממה מזדעזעים השרפים ואופני הקודש, ואומר: שיהודי שהולך כל היום ליומא דשוקא, ונמצא שם במהלך כל היום, ולעת ערב כאשר הוא רואה שהשקיעה מתחילה, הוא נחרד על כך שעדיין לא התפלל מנחה, ואומר: אוי לי שאעבור זמן מנחה!

ומיד הוא הולך לבית אחד ומתפלל מנחה, ואף אינו יודע מה שהוא מדבר בתפילתו, מזה ממש - מזדעזעים השרפים ואופני הקודש!

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

אפשר להתרפא בכמה דרכים, רבי נחמן מהורדנקא שהיה מראשוני תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, הגדיר את דרך החסידות כ'רפואה מתוקה', בניגוד לתחילת דרכו שהיה נוהג לעשות סיגופים ותעניות שהגדירם – כ'רפואה מרה'.

סיפר רבי נחמן שהתגלה לו משל בחלום, למה הדבר דומה? לרופאים שמרפאים את החולה עם משקה מר, אבל, היה אומר: יותר טוב ללכת לרופא שמרפא עם - משקה מתוק, וזוהי דרכה של תורת החסידות (תולדות יעקב יוסף פר' חיי שרה).

דרכו של הבעל שם טוב הקודש כ'רפואה מתוקה', שמחדירה את אהבת השם לכל אחד מבניו, אהבת עולמים שלא תסור לעולם.

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, כל הברכות והישועות, אמן!