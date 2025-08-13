מספר החולים ממשיך לטפס: במשרד הבריאות עדכנו היום (רביעי) כי ילד בן כשנתיים, שהיה מאושפז מספר שבועות ומחובר למכונת האקמו לאחר שחלה בחצבת, נפטר מוקדם יותר.

בבית החולים הדסה עין כרם בו היה מאושפז הילד נאמר כי "למרות מאמצים ממושכים של הצוות הרפואי, בן שנתיים נפטר בשל סיבוכי חצבת". בנוסף נאמר כי "הפעוט אשר פונה ליחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה לפני מספר שבועות, הגיע במצב אנוש לאחר חיבורו למכשיר האקמו והעברתו משערי צדק להדסה".

עוד נאמר כי "הפעוט (לא מחוסן) חלה בחצבת וכתוצאה מכך סבל ממחלה משנית של סטרפטוקוק שגרם לדלקת ריאות קשה. לאורך שבועות טופל ביחידה לטיפול נמרץ ילדים כשהרופאים נאבקים על חייו", אך "לצערנו הבוקר נאלצו רופאי היחידה לקבוע את מותו לאחר קריסת מערכות גופו".

בבית החולים ציינו כי "ילדה נוספת - בת שנה, אשר מטופלת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בשבועות האחרונים, עודנה מחוברת למכשיר האקמו במצב קשה מאוד".

במשרד הבריאות התייחסו לפטירת הילד וטענו כי "מאז תחילת התפרצות החצבת בישראל לפני כשלושה חודשים, אובחנו 503 חולים, מהם 187 חולים פעילים. מרבית החולים שאובחנו לאחרונה מאזור ירושלים ובית שמש, כאשר מרבית המאושפזים הם ילדים שאינם מחוסנים".

בנוסף נאמר כי "נכון להיום 12 ילדים מאושפזים, כולם מתחת לגיל 6. שלושה מהם בטיפול נמרץ, כאשר אחד מחובר לאקמו. כל הילדים המאושפזים אינם מחוסנים, למעט שני מקרים שעדיין בבירור. 81% מהחולים הם ילדים – רובם לא חוסנו.".

במשרד קראו להורים להשלים את חיסוני השגרה, ובפרט את החיסון נגד חצבת.