כיכר השבת
מרענן - אבל שימו לב

המומחים מזהירים: אל תחתכו אבטיח לפני שתקראו את זה

אין כמעט בית בישראל שלא נכנס אליו אבטיח בקיץ. הוא קר, מתוק, מרענן ומככב בכל ארוחה משפחתית, שבת או פיקניק. אבל דווקא לפני הרגע שבו הסכין פוגשת את הפרי האהוב, רבים עושים טעות אחת פשוטה שעלולה לפגוע באיכות ובבטיחות המזון - ולא תמיד מודעים לכך (אוכל, בריאות)

ל מה שנמצא על פני השטח עלול לעבור פנימה יחד עם להב הסכין (צילום: AI)

מומחי בטיחות מזון ממליצים לשטוף היטב את קליפת האבטיח לפני החיתוך, גם אם אין שום כוונה לאכול אותה.

למה בכלל צריך לשטוף את הקליפה?

במהלך הגידול, ההובלה והאחסון, קליפת האבטיח באה במגע עם אדמה, אבק, לכלוך ולעיתים גם חיידקים שונים מהסביבה. מכיוון שהקליפה היא החלק החיצוני, רבים מניחים שאין חשיבות לניקיונה.

אלא שכאשר מעבירים סכין דרך הקליפה אל תוך הפרי, כל מה שנמצא על פני השטח עלול לעבור פנימה יחד עם להב הסכין. במילים אחרות: גם אם אתם זורקים את הקליפה לפח, מה שהיה עליה עשוי להגיע אל החלק שאוכלים.

זו הסיבה שגופי בריאות ובטיחות מזון ברחבי העולם ממליצים לשטוף פירות בעלי קליפה עבה לפני החיתוך - כולל אבטיח, מלון ודלעת.

איך עושים את זה נכון?

הפעולה פשוטה מאוד ואורכת פחות מדקה:

שוטפים את קליפת האבטיח תחת מים זורמים.

משפשפים בעדינות את פני השטח בעזרת הידיים או מברשת ייעודית לפירות וירקות.

מייבשים במגבת נייר או במטלית נקייה.

ורק לאחר מכן חותכים את הפרי.

אין צורך בסבון, או חומרים מיוחדים. למעשה, מומחים ממליצים להסתפק במים זורמים בלבד.

ומה לגבי אבטיח שנראה נקי?

כאן בדיוק נמצאת הבעיה. אי אפשר לדעת לפי מראה העין מה נמצא על פני הקליפה. אבטיח מבריק ונקי למראה יכול לעבור מסלול ארוך מהשדה, דרך מחסנים, משטחים, משאיות ומדפי חנויות.

לכן ההמלצה היא לא לחכות ללכלוך נראה לעין, אלא להפוך את השטיפה להרגל קבוע.

עוד טעות נפוצה אחרי החיתוך

לאחר שחותכים את האבטיח, מומלץ להעביר אותו לקירור בהקדם האפשרי. אבטיח חתוך שנשאר שעות ארוכות בטמפרטורת החדר מאבד מאיכותו ועלול להיות חשוף יותר להתפתחות חיידקים.

שמירה בקופסה סגורה במקרר תסייע לשמור על הטריות, המרקם והטעם.

טובה אוראבטיחחיתוך אבטיח

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבאנו לעזור:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר