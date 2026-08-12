מיליוני אירופאים יחוו היום (רביעי) תופעה אסטרונומית נדירה - ליקוי חמה מלא שיחצה את היבשת לראשונה מאז שנת 2006. הליקוי יתחיל בשעות אחר הצהריים ברוסיה, יחצה את איסלנד ויעבור מעל צפון ספרד בטרם ייעלם לעבר האוקיינוס האטלנטי.

בשיא הליקוי, הירח יכסה את השמש באופן מוחלט ויטיל צל כהה על פני האדמה. התופעה תימשך כשעתיים בסך הכול, אך שלב הליקוי המלא - בו השמש תיעלם לחלוטין - יימשך פחות משתי דקות בלבד באזורים שבהם הוא ייראה במלואו.

בספרד, שם צפוי הליקוי להיראות בצורה הטובה ביותר, התופעה תעבור בפס שמשתרע מאוביידו במערב ועד למיורקה במזרח, תוך שהיא חוצה את בורגוס שמצפון למדריד. באזורים אלה תחול חשכה מוחלטת לכשתי דקות, כשהטמפרטורות צפויות לרדת באופן ניכר ובעלי חיים עשויים להפגין התנהגות חריגה.

בשאר אזורי אירופה, לרבות צרפת וחלקים נוספים של היבשת, הליקוי ייראה באופן חלקי בלבד. גם בקנדה, בצפון ארצות הברית ובחלקים מצפון אפריקה ניתן יהיה לצפות בליקוי חלקי.

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בספרד נרשם ביקוש עצום למשקפי הגנה מיוחדים המאפשרים צפייה בטוחה בשמש. "אני מחפשת מיום שישי, אבל לא מוצאת בשום מקום", התלוננה תושבת ברצלונה בשם מבל בראיון לסוכנות הידיעות AFP. "גם באמזון הן לא זמינות יותר, אז זה בלתי אפשרי", הוסיפה.

כבר אמרו חז"ל במסכת סוכה: "כׇּל זְמַן שֶׁמְּאוֹרוֹת לוֹקִין סִימָן רַע לְשׂוֹנְאֵיהֶם שֶׁל יִשְׂרָאֵל". עוד נאמר: "בִּזְמַן שֶׁהַחַמָּה לוֹקָה סִימָן רַע לַגּוֹיִם".

הליקוי מתרחש בתקופה מיוחדת במיוחד - שבועיים בלבד לפני ליקוי ירח מלא שצפוי להתרחש בז' אלול (7 בספטמבר).

ספרד, שהיא יעד התיירות השני בגודלו בעולם, מצפה שהליקוי יספק דחיפה כלכלית משמעותית בעיצומה של עונת הקיץ, במיוחד באזורים הכפריים בצפון המדינה שסובלים כבר עשרות שנים מהשפעות דה-אינדוסטריאליזציה. מלונות ואתרי תיירות באזורי הצפייה המרכזיים דיווחו על תפוסה מלאה.

האירוע מגיע בתקופה שבה אירופה חווה גל חום עז, מה שמוסיף ממד נוסף לחוויה - הירידה הפתאומית בטמפרטורה במהלך הליקוי המלא תהיה מורגשת במיוחד על רקע החום השורר.