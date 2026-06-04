37 פצועים, 22 רכבים: תיעוד מדהים מתאונת שרשרת דרמטית בצרפת

שלושים ושבעה בני אדם נפצעו ופונו לבתי חולים שונים בדרום צרפת, בעקבות תאונת שרשרת המונית שנגרמה מפגיעת משאית בכעשרים כלי רכב. האירוע הקשה התרחש אמש (רביעי) בשעות הצהריים באנטיב, בנתיב נסיעה מרכזי ועמוס ליד מסעדות מזון מהיר. בין הנפגעים הרבים שפונו לקבלת טיפול רפואי לא היו ילדים.

"על פי הממצאים שדווחו, תזת התאונה היא הסבירה ביותר, עם אי שמירת מרחק בטוח על ידי נהג שיגרום תחילה לתאונה עם ניידת משטרה, ואז לסדרה של תאונות עם כעשרים כלי רכב", כך מסר תובע הרפובליקה של גראס, אריק קאמוס. בעקבות המקרה נפתחה חקירה רשמית בגין גרימת חבלות ברשלנות.

נהג המשאית, גבר בן ארבעים ושתיים, נעצר מיד לאחר האירוע ונלקח לחקירה. הרשויות ביצעו לנהג בדיקות לאיתור אלכוהול וסמים, וכולן חזרו שליליות. מהתביעה נמסר כי האיש אינו מוכר למערכת החוק בגין עבירות תנועה קודמות, וכי התקבלה דרישה לבצע לו בדיקה פסיכיאטרית בקרוב.

לפי הנתונים הראשוניים של איגוד המשטרה, משאית כבדה שהובילה ציוד בנייה הידרדרה במדרון מבלי להשתמש בבלמים, והתנגשה תחילה בניידת. שלושת השוטרים ששההו בה נפצעו באורח קל בצווארם, ובהמשך נפגעו עוד עשרים ושניים כלי רכב. כוחות ההצלה הפעילו עשרות לוחמי אש ורחפנים למיפוי הזירה, בזמן ששישה עשר עדים נחקרו בתחנת המשטרה המקומית.