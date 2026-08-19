סרטון שצולם לצד כביש מציג דובה חומה (או גריזלי) המטפסת במהירות על עץ דק וגבוה מאוד כדי להגיע לגורים שלה שטיפסו לגובה קיצוני.

בסרטון, שנמשך כ-53 שניות, נראית הדובה מתחילה את הטיפוס מבסיס העץ – עץ בעל קליפה לבנה – ומטפסת במהירות ובביטחון עד לענפים הדקים בגובה רב.

הגורים נראים ככתמים כהים על רקע השמים הכחולים, גבוה מאוד מעל הקרקע.

הסרטון המתוק זכה מאז הפרסום לאלפי צפיות ושיתופים.

מומחים להתנהגות דובים מסבירים כי גורי דובים נוהגים לטפס לגובה רב כמנגנון הגנה.

הגורים הקלים יכולים להגיע לענפים דקים שאינם מסוגלים לשאת את משקלו של זכר בוגר כבד. האם, מצדה, מוכנה לטפס אחריהם ולהגן עליהם בכל מחיר.

הטיפוס המרשים של האם מדגיש את יכולתן של דובות חומות להתמודד עם עצים גבוהים ודקים, למרות שדובים שחורים נחשבים בדרך כלל למטפסים טובים יותר.

נכון לעכשיו לא ידוע המיקום המדויק של הצילום או התאריך המדויק שבו הוא בוצע, אך נראה כי מדובר באירוע שהתרחש בימים האחרונים.

גולשים רבים הביעו התפעלות מהגובה שאליו הגיעו הגורים ומהמהירות שבה האם טיפסה אחריהם.