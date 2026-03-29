יו"ר 'עוצמה יהודית', השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מתארח לריאיון מקיף באולפן 'כיכר השבת' ומתייחס למלחמה נגד איראן, יעדי המלחמה והחשש שארה"ב תעצור לפני השגת כל היעדים, מדגיש שהפלת המשטר היא יעד מרכזי של המלחמה.

כמו כן, בן גביר מתייחס למלחמה בגבול הצפוני, לחוק עונש מוות למחבלים ומזהיר את חברי הכנסת החרדים שלא יצביעו נגד החוק או ייעדרו מההצבעה, לדיון הצפוי בבג"צ ותמיכת היועמ"שית בדרישה לפסול אותו מתפקידו וההצהרה של רה"מ לשעבר נפתלי בנט שלא יישב איתו באותה ממשלה. צפו בריאיון המלא. כותרות מהריאיון תחילה מתייחס השר בן גביר למלחמה עם איראן ומצהיר: "היעד הוא להפיל את המשטר, יכולים להיות יותר קרובים או פחות קרובים להשיג, ראינו בחודש האחרון את ישועת ה', ברור לנו שהמשטר הזה לא יכול להישאר, זה משטר נאצי, הוא פוגע במדינת ישראל ובאנשים באיראן, יפה שעה אחת קודם שהמשטר הזה יעוף מפה, אנחנו עושים עבודה טובה אבל יש עוד מה לעשות". מכת חושך באיראן: הפסקות חשמל בכרג' ובחלק מטהרן | תיעוד יוסי נכטיגל | 21:26 על החשש ממשא ומתן מתקדם בין ארה"ב לאיראן, בן גביר נזהר: "דווקא בגלל שאני חבר קבינט מצומצם אני צריך להיות עוד יותר זהיר, אני לא מתכוון לדבר בפומבי מה רה"מ אומר לנשיא ארה"ב, אני כן יכול להגיד דבר אחד: שיתוף הפעולה הוא שיתוף נפלא, אני זוכה לשבת בחדרים האלה ולראות את ראש הממשלה בשיא תפארתו". בן גביר מתייחס לאש של חיזבאללה נגד יישובי הצפון ואומר: "ישי, אני הייתי נגד הפסקת האש, אני ישבתי כאן באולפן בזמן שאחרים אמרו שהשגנו את המטרות, אני אמרתי שאני גאה בלוחמים אבל אסור לעצור את האש, לא הספקנו להשיג את כל היעדים".

"אנחנו רואים את הסיעתא דשמיא מכל עבר, אני יושב בקבינט המצומצם ואומר איזו סיעתא דשמיא, עוד דבר ועוד דבר בפאזל מתחבר", משתף השר בן גביר על מאחורי הקלעים.

שאלנו את בן גביר על העובדה שהוא יושב סביב שולחן הקבינט המצומצם עם יו"ר ש"ס אריה דרעי והאם לפני עשור היה מאמין לתסריט שכזה: "אני לא הייתי מאמין לך, לא הייתי מאמין, שנינו לא היינו מאמינים, היום אנחנו עובדים בצורה מצויינת, אריה יודע בפוליטיקה כל כך הרבה דברים, כמה שלא נלמד ונלמד לא נצליח להבין, יש לי לפעמים גם מחלוקות איתו, אבל זה לא מוריד מהערכה הגדולה שלי אליו".

אנחנו עוברים לדבר על חוק עונש מוות למחבלים שיעלה מחר להצבעה ולהצבעה של הסיעות החרדיות. תחילה הוא מתייחס לש"ס: "אני מצפה מהם להצביע בעד, בעבר הייתה טענה שהמשטרה והשב"כ נגד, והנה עברו שנים, וכעת שב"כ בעד, צה"ל בעד, משטרה בעד, אין שום סיבה להתנגד".

מי שמתנגד לחוק הוא ח"כ משה גפני שטוען כי החוק יכול להוביל לשפיכות דמים, ועולה להתקפה: "איך אפשר להגיד את זה כשראש השב"כ אומר שהחוק ירתיע, שראש המוסד אומר שהחוק ירתיע, שהרמטכ"ל אומר שהחוק ירתיע, שהמפכ"ל אומר שזה ירתיע, איך אפשר להגיד דבר כזה? ואני אומר גם לרב גפני - קודם כל יש שותפות, אני שותף שלכם, כל פעם שהייתם צריכים את 'עוצמה יהודית' היינו שם, אוי ואבוי אם לרגע שבו אתם תפרו את השותפות".

בן גביר מתייחס לדיון הצפוי בבג"צ בעתירות הדורשות לפטר אותו מתפקידו ותמיכת היועמ"שית בהדחתו: "לא רק שאני לא חושש, אני חושב שמה שאני מקבל זו תעודת ההצטיינות הכי גדולה, מה היא אומרת? שהשר בן גביר הצליח להכתיב מדינות, היא צודקת, זו הסמכות שלי, גם הסמכות למינויים, אם לא אני אז מי ימנה? היא? זה התפקיד שלי כשר. אוי ואבוי אם נגיע לרגע שבג"צ יפסול אותי".

לקראת סיום הריאיון שאלנו את השר בן גביר על אלימות המתנחלים הקיצוניים נגד פלסטינים ביהודה ושומרון: "זה ראוי לכל גינוי, זה פשע, טרור זו תופעה שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, אבל אני כן אומר שמי שעושה את זה הוא פושע. אני לא עושה הנחה לאף אחד, יש 30/40 נערים שצריכים לשבת בכלא, המשטרה מטפלת בהם. מי ששורף בתים של ערבים רק כי הם ערבים - חמור מאוד ולכלא".

