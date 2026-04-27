השר יריב לוין באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

בזמן שחזיתות המלחמה בוערות ומערכת המשפט גועשת סביב סוגיית הסנקציות על עולם התורה, שר המשפטים יריב לוין מתייצב לראיון חריף ומציג עמדה נחרצת. ברייאון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' הוא תוקף את שופטי בג"ץ, מגן על לומדי התורה, ומספק הצצה אל מאחורי הקלעים של המחלוקות בקואליציה ומול היועצת המשפטית לממשלה.

"אנחנו בתקופה היסטורית: משטר אסד נפל, חיזבאללה הוכה" בפתח דבריו התייחס השר לוין למצב הביטחוני, כשהוא שולח מסר ברור לחיזבאללה על רקע הפרות הפסקת האש: "לא כדאי לנסות את ישראל. הוכחנו בכל החזיתות שאנחנו מכים מכות אדירות. אין דבר כזה שהם יורים ואנחנו נגיד 'זה גשם'. אין מצב שלא נגיב".

השר יריב לוין בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

לוין מגדיר את הימים הללו כ"תקופה היסטורית" ומפרט את ההישגים: "לו מישהו היה אומר לפני שנתיים שחיל האוויר יטוס בשמי איראן ויפגע בתוכנית הגרעין – זה היה נשמע דמיוני. בלבנון השמדנו את רוב מערך הטילים, הדפנו את הכוחות ובמבצע 'שאגת הארי' ייצבנו קו שמונע ירי נ"ט. אפילו בסוריה הבאנו להפלת משטר אסד. זה שינוי אסטרטגי אדיר".

"בג"ץ רוצה להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה"

עיקר זעמו של שר המשפטים הופנה כלפי פסיקת בג"ץ מאתמול בנושא הגיוס והסנקציות הכלכליות על הישיבות. "תרשו לי להיות 'מופתע' מהפסיקה", אמר לוין בציניות גלויה. "חשבתי שבג"ץ יגן על זכויות הילד והתינוקות, שלא ינסה להוריד אנשים מתחת לקו העוני.

"הגיע הזמן שאנשים יבינו: בג"ץ ומערכת המשפט פועלים במטרה אחת – לטשטש את זהותה היהודית של המדינה. זה ניסיון לעקור סממנים יהודיים מהמרחב הציבורי ולהפוך אותנו למדינת כל אזרחיה. יש כאן יחס מפלה לרעה כלפי הציבור החרדי, הדתי והימני. מעניין שאת בג"ץ לא מטריד שיש המוני משתמטים באוניברסיטאות שמקבלים סבסוד מלא מהמדינה".

השר יריב לוין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

לוין מאשים את המערכת המשפטית בטרפוד מכוון של הסדרת חוק הגיוס: "זה פסק דין מביש שלא יביא אף אחד לצבא, אלא רק יחזק את הקיצוניים. למה אין חוק? בגללם! בגלל הייעוץ המשפטי שלא אפשר למשרד הביטחון להשתתף בדיונים".

"הביקורת החרדית נגדי? שקרית"

בתגובה לטענות שנשמעו בשנה האחרונה מצד בכירים חרדים, כאילו ההתעקשות על הרפורמה המשפטית היא שעיכבה את חוק הגיוס, לוין דוחה את הדברים בתוקף: "הביקורת הזו שקרית! אמרתי למפלגות החרדיות שאני בעד פתרון. אף פעם לא ביקשתי לחכות. למה הן לא קידמו את החוק לקריאה שנייה ושלישית? לא מנעתי זאת מהם ואין בטענה הזו גרם של אמת".

גם בנושא מינויו של השופט יצחק עמית לנשיא העליון, לוין נותר בעמדתו הלוחמנית, למרות חילוקי דעות עם ראש הממשלה: "אני לא מכיר בו כנשיא. הוא לא נבחר על פי חוק. מי שמכיר בו אומר למערכת המשפט: 'תמשיכו לדרוס את הממשלה ואנחנו נוריד ראש'. אני לא מוכן לקבל את זה".

השר יריב לוין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

על בנט ולפיד: "מצא מין את מינו"

במישור הפוליטי, לוין לא חוסך שבטו מהחיבור החדש בין נפתלי בנט ליאיר לפיד במפלגת 'ביחד': "הבלוף של בנט נחשף. הוא גנב קולות ימין ועתה הוא חובר למפלגה שחרטה על דגלה לפגוע בזהות היהודית. הוא מבין שאף איש ימין לא יכול לתמוך בו יותר".

לסיום, התייחס השר לסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו והדיווחים על עמדת הנשיא הרצוג: "מצער מאוד. נעשה לראש הממשלה ולמדינה עוול ענקי. הגיע הזמן לשים סוף לסאגה הזו. הטענה שאי אפשר לתת חנינה ללא פרישה היא שטות. המדינה תקבל בתמורה ראש ממשלה שיוכל להמשיך לתרום בלי שימשיכו לרדת לחייו ולעסוק בזוטות".