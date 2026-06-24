כיכר השבת
ריאיון סוער באולפן | צפו

מאיר פרוש עולה להתקפה: "ישראל היא המדינה היחידה שעוצרת לומדי תורה, לא נותנים לחיות, זו סכנה!!"

"כל פעם שהוא מדבר אתה חושב שזה מכל הלב, ובסוף זו מריחת זמן", ח"כ מאיר פרוש בריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' בביקורת על רה"מ נתניהו, במתקפה חריפה על 'הציונות הדתית', מזהיר משנאת חרדים ומעצר לומדי תורה "זו סכנה"  וחושש מאלימות המשטרה: "יש כאן אובססיה של שנאת חרדים" | צפו (אולפן כיכר)

19תגובות
ח"כ מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו
ח"כ מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו

בצילן של המחאות נגד מעצר לומדי התורה ולקראת 'מחאת הרכבים', יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש, מתארל לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' ומציב מראה נוקבת מול השותפות הקואליציוניות.

פרוש לא חוסך בביקורת: הוא תוקף בחריפות את חברי הכנסת של 'הציונות הדתית' ומאשים אותם בפגיעה מכוונת במגזר החרדי, משחזר את הפספוס ההיסטורי של בתחילת הדרך, ויוצא נגד מריחת הזמן של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהמשך מתייחס למחלוקת בת ה-60 שנה עם ה'מזרחי', שנאת הציבור החרדי ומעצר לומדי תורה במדינת היהודים, התיעודים הקשים מהפגנות כביש 4, והשאלה הגדולה — האם יהדות התורה עדיין מחויבת לגוש הימין? הריאיון המלא

ח"כ מאיר פרוש בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

תחילה התייחס ח"כ פרוש ל'מחאת הרכבים' שתצא לדרך בשעות הצהריים: "אנחנו נמצאים במצב עגום מאוד, זו המדינה היחידה בעולם שעוצרת לומדי תורה, אתה לומד תורה? תשב בבית הסוהר, אז צריך לצאת למחאה נגד זה, כל אחד יוצא למחאה בדרך אחרת, אנחנו מוחים על כך שעוצרים לומדי תורה".

פרוש ממהר לתקוף את חברי הכנסת של 'הציונות הדתית': "אפשר לחשוב שאצלהם הכל בסדר, אפשר לחשוב ששם משרתים 32 חודשים וכל הבנות משרתות. הם לא מבינים שהשמאל הזה יסיימו איתנו - הם יעברו אליהם. הבושה של 'הציונות הדתית', זו מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה, היא מנסה לומר דעות לביבי ולאחרים.

"אנחנו כולנו יודעים מי הם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה 60 שנה, הרב מבריסק לא נתן ללכת עם החזית הדתית כי הוא אמר 'המזרחי זה הכי גרוע', אלה יגידו לך 'אנחנו איתך' ובסוף פוגעים בך. אתה רואה את זה, מה מפריע להם? אנחנו פוגעים במישהו מהתיישבות? להם כואב שנקבל לא

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ימהות שלנו מעונות, בכל צעד הם פוגעים בנו, מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה".

פרוש מקווה שהאלימות של המשטרה מהשבוע שעבר בהפגנה בכביש 4 לא תחזור בהפגנה היום: "אם חלילה האלימות חוזרת על עצמה זה אומר שיש שם בעיה של אובססיה לשנאת חרדים, אני לא זוכר מראות כאלו של דם ולסחוב לאנשים את הבגדים, וזה לא מקרה אחד, זה נורא ואיום. אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו גם היום".

"שונאים את לומדי התורה, שונאים, הם לא מבינים את המשמעות של לומדי התורה, זה קטרוג על ארץ ישראל, זו סכנה, לגרום לכך שפה לא יוכלו ללמוד תורה?, זה קטרוג", זועק ח"כ פרוש.

יו"ר 'שלומי אמונים' חוזר לטעות הראשונה בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד לומדי התורה: "כאשר סידרו את סדרי הקואליציה, כתבתי שכמו שדואגים לחוק בן גביר, חוק דרעי והחוק של בן גביר, כל אחד דאג לעצמו, אמרתי גם את חוק בני הישיבות עכשיו, אבל ביבי אמר לי 'יש לי ארבעה חברי כנסת שעושים בעיות, בתקציב הם יהיו חייבים', מאז הכל נסגר בראשי הקואליציה ואני לא שם, זה פספוס, אין מה לדבר".

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ח"כ פרוש מתייחס למריחת הזמן מצד ראש הממשלה נתניהו: "כל פעם שהוא מדבר - הוא יודע לדבר טוב ואתה חושב שהוא מדבר מכל הלב אבל בסוף מתברר שזו מריחת זמן, אני אמרתי אצלכם ב'כיכר השבת' - 'אם הוא לא יכול שיילך הבייתה', מה זאת אומר לא יכול? נקראתי וקיבלתי נזיפה על הדבר הזה, אבל הוא מרח איתנו את הזמן, אין שום תוצאה חיובית".

באשר לשאלה של היום שאחרי הבחירות, אומר פרוש: "כולנו נשמעים למועצת גדולי התורה והם יכריעו. אבל מה זה גוש? אנחנו לא אוהבים לומר שאנחנו בגוש, אנחנו נוטים יותר לצד של הימין כי לא ראינו במצע של 'הליכוד' להכניס תחבורה ציבורית בשבת, להתיר נישואים אזרחיים, לכן אנחנו קרובים אליהם יותר".

גיוס חרדיםחוק הגיוסישי כהןמאיר פרושאולפן כיכרבחירות 2026

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14
קמפיין בחירות לפניך!!
שימו לב
13
ישנה שנאה תהומית חולנית נגד לומדי התורה , פרי הסתה פרועה של התקשורת והרדיפה האכזרית ע"י היועצת המשפטית. דם רב עלול להישפך, אם הציבור החרדי לא יתאחד כאיש אחד(לעזוב את מחלוקות העבר), להגנה על עולם התורה. ציבור חרדי מאוחד למען מטרה קדושה, ההגנה על עולם התורה אף אחד לא יוכל לו. נהיה מפולגים, כולם יפגעו
אליהו
צודק, אבל קשה לראות איך זה קורה בדור היתום הזה
זוכמיר
צריך לעשות הפרדב בין עולם התורה לחברה החרדית. לא כל החרדים לומדי תןרה ולא כל לומדי התורה חרדים. ברגע שנפריד, נצליח להתקדם.
מוישה זכומיר
אין הפרדה כזו, המסכילים ותנועת הבת הציונית לגווניה המציאו את ההפרדה בין יהודי לתורה
רשע מה הוא אומר
12
הוא חא באמתע שביתת רעב ??
חחחח
11
תלמדו תורה ותלכו גם לצבא, מה הבעיה?
חילוני
10
איפה הייתם ב-תשע"ב? כשהכל היה ברור שזה מוביל לכאן! אני לא "עצניק", אבל אני לא תלוש מהמציאות. לא אשכח איך אז בהפגנה הגדולה שהייתה בכניסה לעיר, לפיד ושותפיו חיכחו ידיים בהנאה, והבינו יפה שהסוף שלנו הגיע! צבועים! נמאסתם! עכשיו תשלמו!
החסיד
9
ופורוש הוא החבר כנסת היחיד, שבגד בבוחריו, והצביע על חוק מירון בתשפ''ד - שהסתיים באלימות מטורפת לאלפי חרדים
משה
8
שאלת תם: אז למה אתם לא עוזבים למדינה אחרת?
מוישה זוכמיר
7
מדינת ישראל היהודית היא גם המדינה היחידה בעולם שרוצים להשמיד אותה ואת תושביה היהודים כולל החרדים. אף אחד לא שונא אף אחד לא רודף .פשוט מאוד הדעת והמוסר אינם סובלים עמידה מנגד ואפליה בין דם לדם .
נח
הדעת אינה סובלת יהודי הפורק עול ופועלש בכח הזרוע ששומרי המצוות יהיו כמוהו
אופניק
כמה נאיבי צריל להיות כדי לחשוב שהכל נעשה בשביל להוסיף כוח אדם לצבא
חיים
6
הוא באמצע שביתת רעב לא??
חחח
5
איני יודע מי עומד בראש שלומי אמונים ואין ספק שהיא מנוהלת בידי עסקנים אבל לפחות שמעו את מחאתם
ערבוביא

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