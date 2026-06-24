ח"כ מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו ח"כ מאיר פרוש בריאיון סוער | צפו 10 10 0:00 / 19:16

בצילן של המחאות נגד מעצר לומדי התורה ולקראת 'מחאת הרכבים', יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש, מתארל לריאיון סוער באולפן 'כיכר השבת' ומציב מראה נוקבת מול השותפות הקואליציוניות.

פרוש לא חוסך בביקורת: הוא תוקף בחריפות את חברי הכנסת של 'הציונות הדתית' ומאשים אותם בפגיעה מכוונת במגזר החרדי, משחזר את הפספוס ההיסטורי של חוק הגיוס בתחילת הדרך, ויוצא נגד מריחת הזמן של ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהמשך מתייחס למחלוקת בת ה-60 שנה עם ה'מזרחי', שנאת הציבור החרדי ומעצר לומדי תורה במדינת היהודים, התיעודים הקשים מהפגנות כביש 4, והשאלה הגדולה — האם יהדות התורה עדיין מחויבת לגוש הימין? הריאיון המלא

ח"כ מאיר פרוש בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

תחילה התייחס ח"כ פרוש ל'מחאת הרכבים' שתצא לדרך בשעות הצהריים: "אנחנו נמצאים במצב עגום מאוד, זו המדינה היחידה בעולם שעוצרת לומדי תורה, אתה לומד תורה? תשב בבית הסוהר, אז צריך לצאת למחאה נגד זה, כל אחד יוצא למחאה בדרך אחרת, אנחנו מוחים על כך שעוצרים לומדי תורה".

פרוש ממהר לתקוף את חברי הכנסת של 'הציונות הדתית': "אפשר לחשוב שאצלהם הכל בסדר, אפשר לחשוב ששם משרתים 32 חודשים וכל הבנות משרתות. הם לא מבינים שהשמאל הזה יסיימו איתנו - הם יעברו אליהם. הבושה של 'הציונות הדתית', זו מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה, היא מנסה לומר דעות לביבי ולאחרים.

"אנחנו כולנו יודעים מי הם, אנחנו מכירים את הסיפור הזה 60 שנה, הרב מבריסק לא נתן ללכת עם החזית הדתית כי הוא אמר 'המזרחי זה הכי גרוע', אלה יגידו לך 'אנחנו איתך' ובסוף פוגעים בך. אתה רואה את זה, מה מפריע להם? אנחנו פוגעים במישהו מהתיישבות? להם כואב שנקבל לא

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ימהות שלנו מעונות, בכל צעד הם פוגעים בנו, מפלגה שבקושי מגרדת את אחוז החסימה".

פרוש מקווה שהאלימות של המשטרה מהשבוע שעבר בהפגנה בכביש 4 לא תחזור בהפגנה היום: "אם חלילה האלימות חוזרת על עצמה זה אומר שיש שם בעיה של אובססיה לשנאת חרדים, אני לא זוכר מראות כאלו של דם ולסחוב לאנשים את הבגדים, וזה לא מקרה אחד, זה נורא ואיום. אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו גם היום".

"שונאים את לומדי התורה, שונאים, הם לא מבינים את המשמעות של לומדי התורה, זה קטרוג על ארץ ישראל, זו סכנה, לגרום לכך שפה לא יוכלו ללמוד תורה?, זה קטרוג", זועק ח"כ פרוש.

יו"ר 'שלומי אמונים' חוזר לטעות הראשונה בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד לומדי התורה: "כאשר סידרו את סדרי הקואליציה, כתבתי שכמו שדואגים לחוק בן גביר, חוק דרעי והחוק של בן גביר, כל אחד דאג לעצמו, אמרתי גם את חוק בני הישיבות עכשיו, אבל ביבי אמר לי 'יש לי ארבעה חברי כנסת שעושים בעיות, בתקציב הם יהיו חייבים', מאז הכל נסגר בראשי הקואליציה ואני לא שם, זה פספוס, אין מה לדבר".

ח"כ מאיר פרוש בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

ח"כ פרוש מתייחס למריחת הזמן מצד ראש הממשלה נתניהו: "כל פעם שהוא מדבר - הוא יודע לדבר טוב ואתה חושב שהוא מדבר מכל הלב אבל בסוף מתברר שזו מריחת זמן, אני אמרתי אצלכם ב'כיכר השבת' - 'אם הוא לא יכול שיילך הבייתה', מה זאת אומר לא יכול? נקראתי וקיבלתי נזיפה על הדבר הזה, אבל הוא מרח איתנו את הזמן, אין שום תוצאה חיובית".

באשר לשאלה של היום שאחרי הבחירות, אומר פרוש: "כולנו נשמעים למועצת גדולי התורה והם יכריעו. אבל מה זה גוש? אנחנו לא אוהבים לומר שאנחנו בגוש, אנחנו נוטים יותר לצד של הימין כי לא ראינו במצע של 'הליכוד' להכניס תחבורה ציבורית בשבת, להתיר נישואים אזרחיים, לכן אנחנו קרובים אליהם יותר".