קושנר חושף: האם סוריה תצטרף להסכמי אברהם?

ג'ארד קושנר, מי שהיה אדריכל "הסכמי אברהם", לא נח על זרי הדפנה. בשיחה מרתקת שקיים לאחרונה, חשף קושנר כי הוא פועל במרץ להרחבת מעגל השלום באמצעות כוחה של הכלכלה. המטרות הבאות שלו כבר סומנו: העמקת הקשר עם מרוקו ופריצת דרך היסטורית, לא פחות, מול סוריה.

קושנר הסביר כי הוא פועל יחד עם שותפים ממרוקו ומסוריה כדי להביא השקעות מאסיביות לממלכה המרוקאית. המטרה היא להראות לעם במרוקו שהחלטת מנהיגיהם להצטרף להסכמי אברהם נושאת פרי כלכלי ממשי.

"אנחנו מחפשים הזדמנויות להשקיע במדינות שהצטרפו להסכמי אברהם," אמר קושנר, והוסיף כי מנהיגים שבוחרים בדרך זו מפגינים חוכמה וראייה קדימה. לדבריו, "אלו הם הסביבות שבהן משקיעים רוצים להיות... יש לי הרבה משקיעים אמריקאים שאוהבים את הסכמי אברהם ורוצים להצטרף אלינו בזה".

הפצצה: חבילת השקעות לסוריה

החלק המפתיע ביותר בשיחה היה ההתייחסות לסוריה. קושנר חשף כי הוא בוחן יצירת "חבילות כלכליות" שיהוו תמריץ למדינות נוספות להצטרף למעגל השלום ובניית חבילת השקעות ענק המיועדת ספציפית לסוריה, במידה ותבחר להצטרף להסכמים.

קושנר תיאר זאת כחזון כמעט אוטופי אך אפשרי: "כמה מדהים זה יהיה אם חברה המורכבת משותפים מוסלמים ויהודים, יחד עם אמריקאים, יעבדו יחד כדי להביא לשם השקעות?". למרות המורכבות הפוליטית הברורה, קושנר אופטימי: "ברור שיש כמה סיבוכים, אבל אני חושב שיש שם טונה של פוטנציאל".

קושנר סיים: השלום הוא לא רק הסכם פוליטי, אלא מנוע צמיחה אדיר. הוא מחפש ליצור מצב שבו מדינות המצטרפות להסכמים זוכות ל"תמריצים כלכליים" מיידיים.

לדבריו, אם סוריה תעשה את הצעד האמיץ ותצטרף להסכמי אברהם, היא תמצא קהילה בינלאומית של משקיעים שרק מחכים לעזור לה לממש את מלוא הפוטנציאל שלה.