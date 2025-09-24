משפחתו של אלון אהל, החטוף שעדיין נמצא בעזה, אישרה היום (רביעי) לפרסום תמונה שלו מהשבי - מתוך הסרטון שפרסם ארגון הטרור חמאס בערב החג. הסרטון המלא לא מותר לפרסום על ידי המשטרה.

בצאת החג, התייחסו עידית וקובי אהל, הוריו של אלון, לסרטון. עידית אהל מסרה: "בערב ראש השנה קיבלנו אות חיים מאלון שלנו, אלון שלי. הקשבנו קובי ואני והסתכלנו על כל פריים ופריים לקבל כמה שאנחנו יכולים ממנו. ככל שאנחנו מסתכלים ככה אנחנו יותר מודאגים - זה לא העיניים של אלון.

"אלוני התעוור בעין אחת, רואים לגמרי שהעין הזו לא מתפקדת. אנחנו בחרדה גדולה לגבי העין השניה של אלון. מה שאנחנו יכולים להבין מזה שהפציעה של אלון החמירה מאוד, החמירה כתוצאה משבי אכזרי וטיפול לקוי ורשלני. ראש הממשלה שוחח איתנו בשיחה ארוכה ורגישה. אנחנו מעריכים את זה מאוד, אנחנו מודים לו על כך״.

קובי אהל: ״ראש הממשלה יוצא כעת לנסיעה קריטית והיסטורית לארה"ב, עידית ואני מצפים שמהנסיעה הזו הוא יחזור עם בשורה, בשורה שכל עם ישראל מחכה לה. נסיעתו של ראש הממשלה היא שעת גדלות של כל שרי הקבינט להתעלות לגודל השעה, להיות אנושיים מספיק וחזקים מספיק בכדי לתת לו את הגיבוי ואת הכח על מנת שהוא יפעל לשחרר את אלון ואת החטופים״.

עידית מבקשת לא לעשות שום שימוש בסרטון או להפיצו: "חשוב לנו להדגיש שהסרטון שפרסם חמאס, הוא סרטון טרור פסיכולוגי שנועד לפגוע בנו ואנו שבים ומבקשים לא לפרסם או לשתף אותו. אנחנו מתקרבים לקראת יום כיפור - יום כיפור הוא יום שלנו, של היהודים, יום הכי חשוב בדת, יום של תשובה, מה שאנחנו מבקשים, זו העת, זה הרגע לעשות את המעשה הנכון והחשוב ביותר ולהחזיר לנו את אלון, להחזיר לנו את כל החטופים הביתה".

בסוף התגובה מבקשים ההורים לשלוח מסר לאלון שנמצא קרוב לשנתיים בשבי החמאס לאחר שנחטף מ"מגונית המוות" הסמוכה לשטח מסיבת הנובה. "לאלון שלי, לילד היקר שלי, תהיה חזק, אתה חזק, ראינו שאתה חזק, תאמין בך ותאמין ברגע הזה שהוא אוטוטו מגיע, החיבוק בנינו קורה, החיבוק עם ענבר, רונן, עם אמא ואיתי קורה. זה קורה בקרוב, תהיה חזק חמוד שלי, אנחנו איתך".