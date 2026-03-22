מבצע שאגת הארי: אחרי הפגיעה הקשה אמש (מוצאי שבת) בעיר דימונה, איראן שיגרה גם טיל כבד מאוד לאיזור מגורים, בכוונה לפגוע בבני אדם.

בחסדי שמיים, למרות הדיווחים הראשוניים על כך שיש מנותקי קשר, שכלל הנראה נהרגו באסון בערד, כעבור שעות התברר שאין הרוגים, אך למרבה היגון יש הרבה פצועים.

מהאירוע הקשה בערד אמש נקלטו בבית החולים סורוקה 116 נפגעים מתוכם: 7 במצב קשה, 22 בינוני ו-87 קל. בבית החולים שיבא נקלטו שני נפגעים במצב בינוני.

באסון הקשה בערד, נפגעו חסידי גור רבים המתגוררים באיזור שנפגע על ידי הטיל האיראני, גם בערד כמו בדימונה, צה"ל מתחקר מדוע הטיל המיירט לא יירט.