אבי מעוז לא מתחייב לפרוש: “נעשה הכול כדי להביא 61 לימין״

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90 יום לפני הבחירות לכנסת ה־26, יו”ר מפלגת “נעם לישראל”, חבר הכנסת אבי מעוז, מציג את כיוונה החדש של מפלגתו ומצהיר כי היא מבקשת להפוך ל”גשר בין הציבור החרדי לציונות הדתית”.

בריאיון מיוחד ל”כיכר השבת” נשאל מעוז האם ירוץ עד הסוף גם אם הסקרים יציבו את מפלגתו מתחת לאחוז החסימה. מעוז לא התחייב לכך, אך הדגיש כי מטרתו היא לחזק את גוש הימין. “התקבלה אצלנו החלטה להציל את גוש הימין”, אמר. “אנחנו נהיה הבית הפוליטי של כל מאוכזבי גוש הימין. לפי כל הסקרים יש בין חמישה ל־12 מנדטים של מאוכזבים ששוקלים את הצבעתם. אנחנו קוראים להם להישאר בגוש, ואנחנו נהיה להם פה מסור ונאמן לערכי התורה”. כשנשאל האם הוא מתחייב לרוץ עד הסוף, השיב: “אני מתחייב לעשות כל מאמץ אפשרי, ובעזרת השם גם הקדוש ברוך הוא יצליח בידי, להיות הרשימה שמעבירה את גוש הימין ליותר מ־61 מנדטים”. מאסר עולם: המחותן נקם באבי כלתו לשעבר, שחזר מבית הכנסת בשבת קובי אטינגר | 14:00 נתניהו נשאל אם הוא לא חושש שיעצרו אותו; זו הייתה תשובתו המפתיעה יוני גבאי | 14:33 "גשר בין הציבורים" בהמשך התייחס מעוז להצטרפותו של שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע המזוהה עם דגל התורה, ואמר כי אין מדובר במהלך נקודתי אלא בחלק מחזון רחב יותר.

יו"ר נועם אבי מעוז ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

“שמעון ידידי החליט לעשות מעשה ולעבור מהזירה המקומית אל הזירה הלאומית”, אמר. “אנחנו מסוגלים להיות גשר לחיבור בין הציבור החרדי לבין הציבור הדתי־לאומי. נציג אמיתי, נאמן ומסור של הציבור החרדי מצטרף אלינו”.

מעוז הדגיש כי מפלגתו מבקשת לייצג קהלים רחבים מעבר לציונות הדתית. “אנחנו מחפשים אנשים ראויים שיוכלו לשאת את המשימה שנטלנו על עצמנו, בין אם הוא איש ובין אם היא אישה. המטרה שלנו היא להיות הגשר שמחבר בין הציבור החרדי, הציבור הדתי־לאומי והציבור המסורתי”.

לשאלה האם הוא קורא גם למפלגות נוספות להצטרף אליו, ובהן מפלגתו של מוטי לייטנר, השיב: “בוודאי. אנחנו נהיה בית פוליטי פתוח לכולם. כמו שבציבור החרדי יש ‘ככל אשר יורוך’, גם אצלנו נפעל לפי ערכי התורה, ונהיה בית פוליטי לכל מי שמאמין בדרך הזו”.

בסיום הריאיון נשאל מעוז האם יש לו בשורה לציבור החרדי בתחומי התעסוקה והחינוך. הוא השיב כי בכוונתו להציג את התוכניות בהמשך מערכת הבחירות: “יש לי הרבה הצעות, אבל נשאיר אותן לקמפיין. אנחנו נהיה בית נאמן לציבור החרדי, לציבור המסורתי, לציבור הדתי־לאומי ולכלל הציבור בישראל”.