תועד מהגשר הסמוך | צפו בפגיעה משמעותית מאוד בנתיבי איילון

איראן שיגרה לפני זמן קצר (ראשון) טילים לעבר ישראל ונשמעו אזעקות באיזור המרכז, השרון והשומרון.

בתל אביב, פתח תקווה ורמת גן, דווח על מספר זירות נפילה של רסיסים מהטיל הכבד ששוגר על ידי איראן.

באחת הזירות בתל אביב, עוברי אורח תיעדו את רגע הפגיעה בכביש נתיבי איילון, כפי שנראה מתחנת הרכבת הסמוכה. במד"א עדכנו כי יש מספר נפגעים בזירות הנפילה.

ממד"א נמסר על זירות הפגיעה:

גזרת פתח תקווה - כל הזירות זוכו ללא נפגעי גוף. כרגע 1 חרדה.

גזרת תל אביב ורמת גן -

1 בינוני

10 קל

3 חרדה