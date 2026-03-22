תועד מהגשר הסמוך | צפו בפגיעה משמעותית מאוד בנתיבי איילון

במטח הטילים האחרון מאיראן לעבר ערי המרכז, זוהו מספר זירות נפילה בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה, בתל אביב הייתה פגיעה בנתיבי איילון שצולמה מתחנת הרכבת | צפו (חדשות מלחמה)

רגע הנפילה בתל אביב (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

איראן שיגרה לפני זמן קצר (ראשון) טילים לעבר ישראל ונשמעו אזעקות באיזור המרכז, השרון והשומרון.

בתל אביב, פתח תקווה ורמת גן, דווח על מספר זירות נפילה של רסיסים מהטיל הכבד ששוגר על ידי איראן.

באחת הזירות בתל אביב, עוברי אורח תיעדו את רגע הפגיעה בכביש נתיבי איילון, כפי שנראה מתחנת הרכבת הסמוכה. במד"א עדכנו כי יש מספר נפגעים בזירות הנפילה.

ממד"א נמסר על זירות הפגיעה:

גזרת פתח תקווה - כל הזירות זוכו ללא נפגעי גוף. כרגע 1 חרדה.

גזרת תל אביב ורמת גן -

1 בינוני

10 קל

3 חרדה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

