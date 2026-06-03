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זה הנס שקרה לאמא

פעוטה חרדית בת חודש וחצי נפגעה בתאונה - מצבה בינוני

עגלה ובה תינוקת בת חודש וחצי נפגעה מרכב בשדרות לכיש • האם בניסים לא נפגעה בתאונה, התינוקת פונתה לבית החולים כשמצב מוגדר בינוני | צוותי החירום פעלו במקום (חדשות)

זירת התאונה (צילום: איחוד הצלה)

קשה התרחשה לפני זמן קצר (רביעי) בשדרות לכיש בקריית גת, כאשר עגלה ובה תינוקת בת חודש וחצי נפגעה מרכב. התינוקת פונתה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בראש ובגפיים.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, האירוע התרחש בסביבות השעה 12:40, כאשר אם הובילה עגלה ובה תינוקת בת חודש וחצי. העגלה נפגעה מרכב חולף, בעוד האם עצמה למרבה הנס לא נפגעה.

יענקי וינברג, חובש וסגן ראש סניף איחוד הצלה, והחובשת הילה רינקוף שהגיעו לזירה, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי האם, למרבה הנס לא נפגעה, הובילה עגלה ובה תינוקת בת חודש וחצי והעגלה נפגעה מרכב. הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירת התאונה לתינוקת והיא פונתה להמשך טיפול בבית החולים כשמצבה מוגדר בינוני".

מדוברות מד"א נמסר כי העניקו טיפול רפואי במקום ופינו את התינוקת לבית החולים סורוקה. על פי הדיווח, מדובר בפעוטה בת שנה וחצי במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגפיים.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמה עלייה מדאיגה במספר תאונות הדרכים בהן נפגעו ילדים ותינוקות. רק לפני מספר ימים נפגע תינוק בן חצי שנה במצב אנוש בקריית גת, ובשבוע שעבר נפגע ילד בן 4 מרכב בבני ברק.

גורמי החירום קוראים לציבור להקפיד על זהירות מירבית בסביבת עגלות ילדים ולהיות ערניים במיוחד בסמוך למעברי חצייה ובאזורי מגורים.

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