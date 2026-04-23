במהלך סיור שגרתי של לוחמי יחידת רומ"ח בבאקה אל גרביה, נעצר אתמול (שלישי) חשוד ערבי לאחר שניסה להימלט מהשוטרים. בחיפוש שבוצע ברכבו, אותרו למעלה מ-130,000 שקלים במזומן שהוסתרו במספר מוקדים שונים.
על פי הנמסר ממשטרת ישראל, השוטרים הבחינו ברכב חשוד במהלך הסיור, וכאשר התבקש הנהג לעצור לבדיקה, ניסה להימלט מהמקום. לוחמי היחידה פעלו במהירות והצליחו לעצור את החשוד לאחר זמן קצר.
בבדיקה יסודית שנערכה ברכב, גילו השוטרים סכום כסף משמעותי במזומן – למעלה מ-130 אלף שקלים, שהוסלקו במספר מקומות שונים בתוך הרכב. הכסף נתפס יחד עם הרכב, והחשוד נעצר לחקירה.
מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים בהם נתפסים סכומי כסף גדולים במזומן. לאחרונה דיווחנו על מקרה בבני ברק בו נתפס חשוד עם כסף מזומן, כרטיסי אשראי ושעון זהב שנגנבו מרכב.
יצוין כי בשנים האחרונות מחמירה המדינה בנושא העברת כספים במזומן, וכפי שפורסם בכיכר השבת, נקבעו מגבלות חדשות על החלפת שטרות במזומן במסגרת המאבק בהון השחור.
ממשטרת ישראל נמסר כי "החשוד נעצר לחקירה, והרכב והכסף נתפסו להמשך טיפול בהתאם להוראות החוק. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד גורמים המעורבים בפשיעה, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים בשטח, כחלק ממדיניות ברורה של חיזוק המשילות והרתעה".
