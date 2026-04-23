הכסף שנתפס ברכב החשוד - צילום: דוברות המשטרה הכסף שנתפס ברכב החשוד | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:11 הכסף שנתפס ברכב החשוד ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך סיור שגרתי של לוחמי יחידת רומ"ח בבאקה אל גרביה, נעצר אתמול (שלישי) חשוד ערבי לאחר שניסה להימלט מהשוטרים. בחיפוש שבוצע ברכבו, אותרו למעלה מ-130,000 שקלים במזומן שהוסתרו במספר מוקדים שונים.

ממשטרת ישראל נמסר כי "החשוד נעצר לחקירה, והרכב והכסף נתפסו להמשך טיפול בהתאם להוראות החוק. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד גורמים המעורבים בפשיעה, תוך הפעלת אמצעים מבצעיים בשטח, כחלק ממדיניות ברורה של חיזוק המשילות והרתעה".