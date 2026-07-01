נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

רשות שדות התעופה הודיעה היום (רביעי) כי טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון חזר לפעילות בינלאומיות מלאה, במסגרת ההיערכות לעומסי הקיץ והגידול החד בתנועת הנוסעים.

הצעד מגיע על רקע חזרתן של חברות תעופה בינלאומיות לישראל והתאוששות ענף התעופה לאחר תקופת מבצע שאגת הארי. על פי הנתונים שפורסמו, במהלך חודש יולי צפויים לעבור בטרמינל 1 כ-230 אלף נוסעים בטיסות בינלאומיות. הטרמינל, שפעל בחודשים האחרונים במתכונת מצומצמת, מציע לנוסעים חוויית נסיעה נוחה ומהירה, הכוללת תהליכי בידוק מזורזים, שירותי הסעדה וחנויות דיוטי פרי. שיא נוסעים: 85 אלף מחר בנתב"ג משעשע: הנוסעים גילו במהלך הטיסה את הנוסע המפתיע שבמטוס | צפו איציק אברהם | 15:44 "עין מבוע" נפתח אחרי שלוש שנים; ישראל שפירא כבר טבל במקום | צפו ישראל שפירא | 13:57 מחר (חמישי, 2.7) צפוי להירשם יום שיא בנמל התעופה בן גוריון, כאשר כ-85 אלף נוסעים יעברו בטיסות בינלאומיות נכנסות ויוצאות. מדובר במספר הגבוה ביותר מאז פרוץ מבצע שאגת הארי, והוא משקף את התאוששות ענף התעופה והחזרה ההדרגית לשגרה מלאה. חודש יולי כולו צפוי להסתכם בכ-2.3 מיליון נוסעים, עלייה משמעותית של כ-25% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הנתונים מעידים על אמון מחודש של הציבור ושל חברות התעופה הבינלאומיות בפעילות התעופתית בישראל. המלצות לנוסעים רשות שדות התעופה פרסמה סדרת המלצות לנוסעים לקראת עונת השיא: לבצע צ'ק-אין מראש באתר חברת התעופה

לבדוק מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה - 1 או 3

להגיע לנתב"ג 3 שעות לפני מועד ההמראה

להשתמש בעמדות מהירות לתיוג ושליחת כבודה (לנוסעי ישראייר ואלעל)

נוסעים שביצעו צ'ק-אין מראש וטסים עם כבודת יד בלבד - מומלץ לפנות למתחם W המאפשר קיצור תורים

נתב"ג במבצע שאגת הארי ( צילום: כיכר השבת )

היערכות מקיפה לעונת הקיץ

פתיחתו המחודשת של טרמינל 1 מהווה חלק מהיערכות רחבה של רשות שדות התעופה לעונת השיא. כזכור, בשבועות האחרונים הושגו הבנות עם צבא ארצות הברית על פינוי מואץ של מטוסים אמריקניים החונים בנתב"ג, צעד שאפשר את הרחבת היצע הטיסות.

הפתיחה המחודשת של הטרמינל מאפשרת מענה לביקושים הגבוהים בתקופת הקיץ ושיפור משמעותי בחוויית השירות. הטרמינל, שתוכנן במיוחד לטיסות קצרות וטיסות פנים-ארציות, מציע תהליכי טיפול מהירים יותר ונוחות מירבית לנוסעים.

הנתונים המרשימים מעידים על חזרה מלאה לשגרה בענף התעופה, לאחר תקופה מאתגרת שבה פעל נמל התעופה בן גוריון במתכונת מצומצמת. חזרתן של חברות התעופה הבינלאומיות והגידול בתנועת הנוסעים משקפים את האמון המחודש בפעילות התעופתית בישראל.