השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר היום (ראשון) הודעה חריפה בעקבות פיגוע הירי המתגלגל בשרון, בו נרצח אדם אחד ונפצעו ארבעה נוספים בזירות שונות.

"אם המחבל יתפס חי - הוא יוצא להורג, זה החוק ואנו נדרוש את ישומו", הבהיר בן גביר. "בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק עונש מוות למחבלים".

השר הוסיף והדגיש: "דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצח יהודי - יראה את חבל התלייה".

החוק נכנס לתוקף ביהודה ושומרון

הודעתו של בן גביר מגיעה זמן קצר לאחר שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על תיקון הצו המאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. החתימה בוצעה בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, ומיישמת בפועל את חוק עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת במרץ האחרון ביוזמת עוצמה יהודית.

על פי החוק, על תושב האזור שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.