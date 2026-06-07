השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסר היום (ראשון) הודעה חריפה בעקבות פיגוע הירי המתגלגל בשרון, בו נרצח אדם אחד ונפצעו ארבעה נוספים בזירות שונות.
"אם המחבל יתפס חי - הוא יוצא להורג, זה החוק ואנו נדרוש את ישומו", הבהיר בן גביר. "בדיוק בשביל זה עוצמה יהודית חוקקה את חוק עונש מוות למחבלים".
השר הוסיף והדגיש: "דם יהודי אינו הפקר. מי שרוצח יהודי - יראה את חבל התלייה".
החוק נכנס לתוקף ביהודה ושומרון
הודעתו של בן גביר מגיעה זמן קצר לאחר שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על תיקון הצו המאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. החתימה בוצעה בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, ומיישמת בפועל את חוק עונש מוות למחבלים שאושר בכנסת במרץ האחרון ביוזמת עוצמה יהודית.
על פי החוק, על תושב האזור שגרם בכוונה למותו של אדם במעשה טרור יוטל עונש מוות בלבד, אלא אם מצא בית המשפט הצבאי כי מתקיימות נסיבות מיוחדות שבשלן ראוי להטיל עונש מאסר עולם.
"נגמר עידן ההכלה"
שר הביטחון כ"ץ מסר בעת חתימת הצו: "נגמר עידן ההכלה. מחבלים שרוצחים יהודים לא יישבו בכלא בתנאים נוחים, לא יחכו לעסקאות ולא יחלמו על שחרור - הם ישלמו את המחיר הכבד ביותר".
כ"ץ הוסיף: "המסר שלנו לכל מחבל ברור: מי שירים יד על יהודי, מי שיפגע בחיילי צה"ל או באזרחי ישראל - מדינת ישראל תרדוף אותו, תגיע אליו, ותמצה איתו את הדין עד הסוף".
בן גביר חגג על ההחלטה ומסר: "הבטחנו - וקיימנו. מחבל שרוצח יהודים צריך לדעת שסופו לא יהיה בעסקת שחרור, אלא בעונש מוות".
פיגוע מתגלגל בשרון
פיגוע הירי התרחש היום בשלוש זירות שונות באזור השרון: תחנת דלק סמוכה לכוכב יאיר, הכניסה לצור יצחק, והכביש שבין צור נתן לסלעית. במקום נרצח אדם אחד ונפצעו ארבעה נוספים בדרגות שונות.
כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים בזירות, כאשר מחבל אחד נתפס ונוטרל. כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות לאיתור מעורבים נוספים.
יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה בפעילות טרור באזור השרון ובצפון השומרון, כאשר כוחות הביטחון פועלים באופן שוטף למניעת פיגועים ולתפיסת מחבלים.
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