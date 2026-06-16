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איזנקוט יכול לחייך: אלו הפערים הגדולים שלו בסקרים החדשים על בנט

איזנקוט פותח פער על בנט ולפיד בסקרים שפורסמו הערב. באחד מהם בנט נמצא במרחק מנדט אחד בלבד מ'הדמוקרטים' של יאיר גולן | הסוקר צוריאל שרון: לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים של יצביעו (פוליטי)

9תגובות
(צילום: Miriam Alster/Flash90)

סקרים חדשים פורסמו הערב (שלישי) בערוצי התקשורת, והם קשים לקריאה עבור יו"ר 'ביחד' . הוא ממשיך לצלול בהם, ואיזנקוט עוקף אותו ומתחיל לפתוח פער משמעותי עליו.

לפי סקר של ערוץ i24NEWS באמצעות דיירקט פולס, אילו הבחירות היו נערכות היום הייתה מפלגת 'ישר' של איזנקוט זוכה ב-18 מנדטים, לעומת 'ביחד' של בנט ו שמקבלת בסקר 12 מנדטים בלבד.

בעורפה של 'ביחד' נושפת בסקר הזה מפלגת 'הדמוקרטים' שמקבלת 11 מנדטים - מרחק של מנדט אחד בלבד מבנט ולפיד.

המפלגות החרדיות זוכות בסקר ל-17 מנדטים - תשעה לש"ס ו-8 ליהדות התורה. צוריאל שרון, מנכ"ל דיירקט פולס, שפרשן את הסקר, הסביר כי לראשונה רואים כמות משמעותית של מצביעים חרדים שמצהירים שלא יצביעו.

לדבריו, "כל הנראה מדובר במאוכזבים מהיעדר הטיפול בסוגיית הגיוס ומעצרי תלמידי הישיבות. המנגנון החרדי המשומן - שבדרך כלל מביא את אחוזי ההצבעה הגבוהים ביותר בגוש - מראה סימני שחיקה מסוכנים".

גם כאן חדשות ומכון קנטאר פרסמו הערב סקר מנדטים, ובו איזנקוט מזנק ל-21 מנדטים (לעומת 17 בסקר הקודם של הערוץ). 'ביחד' בסקר הזה מקבלת 17 מנדטים (במקום 23 בסקר הקודם. הדמוקרטים 9 מנדטים ללא שינוי.

המהפך המרכזי בסקר הוא שגדי איזנקוט הופך לראשונה למפלגה הגדולה ביותר בגוש האופוזיציה, פותח פער של ארבעה מנדטים על נפתלי בנט ומצמצם את המרחק מהליכוד לשני מנדטים בלבד.

בשאלה מי צריך להוביל את גוש האופוזיציה בבחירות הבאות, גדי איזנקוט מוביל בסקר כאן חדשות עם 32%, לעומת 22% בלבד לנפתלי בנט, 31% מהנשאלים השיבו כי אף אחד מהם אינו צריך להוביל את הגוש.

נפתלי בנטיאיר לפידסקרהמפלגות החרדיותיאיר גולןביחדמפלגת ביחדבחירות 2026

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9
צריך לעמוד איתנים לא להתבלבל מהרוחות הנושבות בחוץ הכוח שלנו הוא באחדות ובכבוד לתורה מי שלא הולך בדרך ה' שום מנדט לא יעזור לו רק דרך התורה והיראה היא שתביא ישועה לעם ישראל.
מתן
8
התסכול של כולם מוצדק לגמרי אבל ישיבה בבית היא לא תוכנית עבודה ברגע שאנחנו מורידים את אחוזי ההצבעה הצד השני מקבל את הניצחון בלי להתאמץ בכלל צריכים להיות הגיוניים ולצאת לקלפי
אריק
7
ברור שיצללו, שני אפסים, נוכל עם אפס, שוה אפס, וגם הראש אבטיח אייזנקוט לא יותר טוב, הצבור יודע את זה טוב מאד
צבי
6
מה זה השטויות האלה להישאר בבית בגלל כעס או נוחות? כשהתורה והישיבות נמצאות בסכנה כזו אין מקום לחשבונות אישיים בכלל מי שיש לו יראת שמיים קם עכשיו ומצביע בשביל להציל את המצב
ישי
5
תגידו לי מה נסגר איתכם שאתם רוצים לישון בבית ביום הבחירות? אם לא תלכו לשים את הפתק יבואו האחרים ויקחו את התקציבים של הישיבות ואז נראה אתכם
תומר
4
הרבי תמיד עורר על החובה לקחת חלק בבחירות ולהצביע עבור המפלגות החרדיות ביותר כדי לחזק את חומות הדת ושלמות הארץ אסור לנו ליפול לאדישות או לירידה במוטיבציה דווקא כשהמצב דורש מאיתנו עמידה איתנה
שניאור
3
אם לא יוחלפו הח"כים החרדים יש מצב שרבים באמת לא יצביעו.
דב הכהן
2
חברים אל תהיו לי אדישים עכשיו ותעשו חשבונות של נוחות סבא שלי עלה ברגל מתימן בשביל הדת ואנחנו נתעצל ללכת חמש דקות לקלפי? הולכים ומצביעים בשביל לשמור על הישיבות
יגאל
1
הסקרים האלה הם תמרור אזהרה חריף והשטח פשוט זועק מהמצב של הגיוס והמעצרים. ההנהגה חייבת להבין שהדרך היחידה לעצור את האדישות היא לפתוח את הדלתות, לעשות פיוס אמיתי ולהחזיר את כל הרבנים והקהילות שפרשו. רק אם נתעלה מעל שמות ומחלוקות, נביא את הכוח שאנחנו צריכים
רפאל

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