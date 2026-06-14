שומר על שתיקה: הברכה ששלח בנט לטראמפ - ליום הולדתו השמונים

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שיתף היום (ראשון) ברכה פומבית וחמה בחשבון ה-X שלו (טוויטר לשעבר) המופנית לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לרגל ציון דרך משמעותי בחייו – יום הולדתו ה-80.

בנט בחר להעלות על נס את מערכת היחסים הקרובה ואת ההחלטות הדרמטיות שקיבל טראמפ במהלך כהונתו בבית הלבן, אשר שינו את פני האזור והשפיעו עמוקות על מעמדה המדיני של ישראל. הברכה נוסחה בשפה אוהדת במיוחד, המבקשת להביע הוקרה קולקטיבית בשם העם בישראל כולו, ומציגה חזית של הערכה נרחבת לפועלו של המנהיג האמריקני.

בפתח דבריו פנה בנט ישירות אל הנשיא וכתב: "יום הולדת שמח דונלד טראמפ! עם ישראל עומד היום יחד כדי לאחל לנשיא דונלד טראמפ יום הולדת 80 היסטורי". בהמשך דבריו, עבר בנט לפרט את שרשרת ההישגים המדיניים שנרשמו בתקופת כהונתו של טראמפ, החלטות שזכו בזמנו לקונצנזוס רחב במערכת הפוליטית בישראל ונתפסו כפריצת דרך היסטורית ביחסי שתי המדינות. בנט החמיא לטראמפ על סגנון מנהיגותו וציין כי "המנהיגות שלך חרטה פרק בלתי נשכח בהיסטוריה של האומה שלנו".

בנט המשיך להרעיף שבחים ופירט את הנקודות המרכזיות שבהן הותיר טראמפ את חותמו על ביטחון ישראל וריבונותה, תוך התייחסות מפורשת גם למציאות הביטחונית הנוכחית ולסוגיית החטופים. "עמדת איתן לצדנו בשעותינו האפלות ביותר, נאבקת למען חזרתם של חטופינו הביתה, הכרת בריבונותנו על רמת הגולן, ובאומץ הפכת את ירושלים, בירתנו הנצחית, לביתה המכובד של השגרירות האמריקאית. מזל טוב!", חתם בנט את הציוץ החגיגי.

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חרף הפירוט הנרחב של ההישגים והתמיכה האמריקנית, בולטת לעין שתיקתו של בנט בכל הנוגע לנושא איראן, וההסכם המתגבש בין ארצות הברית לטהרן. בנט בחר בברכה זו להתמקד אך ורק בסוגיות הטריטוריאליות, בסמלי הריבונות ובעניין החטופים, והותיר את המגרש המדיני-איראני מחוץ לטקסט החגיגי.