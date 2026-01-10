דרמה ברחוב שבטי ישראל בירושלים: דיווח על תאונת דרכים במעורבות רכב פרטי ורוכב אופניים חשמליים הזעיק את כוחות ההצלה לזירה.

רחוב שבטי ישראל, המהווה ציר מרכזי המחבר בין שכונות מרכז העיר לשכונות החרדיות, היה עמוס באותה שעה, אך כונני מד"א ו'צוות הצלה' הגיעו למקום תוך דקות ספורות.

חבלה רב-מערכתית בלב הכביש

פראמדיק 'צוות הצלה' נפתלי סופר וחובש רפואת חירום דוד רייכמן, שהיו מהראשונים להעניק סיוע, תיארו את המראה בזירה: "מצאנו גבר כבן 30 מוטל על הכביש כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. הוא נפגע בעוצמה מהרכב הפרטי במהלך הרכיבה". הצוותים החלו מיד בביצוע פעולות רפואיות דחופות שכללו קיבועים וחבישות כדי לייצב את מצבו.

פינוי לחדר הטראומה

לאחר קבלת טיפול ראשוני בשטח, הועלה הפצוע לניידת טיפול נמרץ של מד"א. הוא פונה במצב בינוני ויציב ישירות לחדר הטראומה בבית החולים 'שערי צדק' בעיר, שם ממתינים לו הצוותים הרפואיים להמשך בדיקות וטיפול.