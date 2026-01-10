כיכר השבת
טיפול מציל חיים בשטח

בשכונה החרדית בבירה: רוכב אופניים נפצע בתאונה - פונה לחדר טראומה

תאונת דרכים קשה סמוך למאה שערים: גבר כבן 30 שרכב על אופניים חשמליים נפגע מרכב פרטי וסובל מחבלה רב-מערכתית • מתנדבי 'צוות הצלה' וצוותי מד"א העניקו לו טיפול מציל חיים בשטח • הפצוע פונה לבית החולים 'שערי צדק' במצב בינוני • המשטרה בודקת (בארץ, חרדים)

זירת הפגיעה (צילום: צוות הצלה)

דרמה ברחוב שבטי ישראל ב: דיווח על במעורבות רכב פרטי ורוכב אופניים חשמליים הזעיק את כוחות ההצלה לזירה.

רחוב שבטי ישראל, המהווה ציר מרכזי המחבר בין שכונות מרכז העיר לשכונות החרדיות, היה עמוס באותה שעה, אך כונני מד"א ו'צוות הצלה' הגיעו למקום תוך דקות ספורות.

חבלה רב-מערכתית בלב הכביש

פראמדיק 'צוות הצלה' נפתלי סופר וחובש רפואת חירום דוד רייכמן, שהיו מהראשונים להעניק סיוע, תיארו את המראה בזירה: "מצאנו גבר כבן 30 מוטל על הכביש כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. הוא נפגע בעוצמה מהרכב הפרטי במהלך הרכיבה". הצוותים החלו מיד בביצוע פעולות רפואיות דחופות שכללו קיבועים וחבישות כדי לייצב את מצבו.

פינוי לחדר הטראומה

לאחר קבלת טיפול ראשוני בשטח, הועלה הפצוע לניידת טיפול נמרץ של מד"א. הוא פונה במצב בינוני ויציב ישירות לחדר הטראומה בבית החולים 'שערי צדק' בעיר, שם ממתינים לו הצוותים הרפואיים להמשך בדיקות וטיפול.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר