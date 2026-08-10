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שלט חוצות אחד של חבר הכנסת עורר סערה בבני ברק: "נתלה במהלך השבת"

שלט חוצות של ח"כ ניסים ואטורי נתלה לטענת התושבים בבני ברק לפני צאת השבת | הקמפיין טוען בתגובה: הייתה הנחיה מפורשת להמתין למוצ"ש (בארץ)

10תגובות

שלט חוצות גדול של ח״כ ניסים ואטורי, במסגרת קמפיין הפריימריז שלו בליכוד, נתלה ברחוב ז׳בוטינסקי בבני ברק - והתושבים זועמים, לטענתם בגלל העיתוי בו זה קרה.

תושבים המתגוררים באזור סיפרו ל'כיכר השבת' כי עבודות התלייה בוצעו עוד לפני צאת השבת. אחד התושבים שמתגורר ממש מול השלט סיפר כי חזר לביתו לאחר תפילת מנחה וראה את המתקינים מתחילים לעבוד.

לדבריו, העבודות החלו בסביבות השעה 19:30 ונמשכו עד סמוך לצאת השבת, שהייתה בסביבות 20:10.

ח"כ ניסים ואטורי (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

״אני וכל המשפחה שלי גרים פה, יש לי מרפסת מול השלט. הייתי פה אחרי מנחה של שבת, הגעתי הביתה וראיתי שמתחילים לתלות את השלט", סיפר התושב המזועזע.

גורמים בסביבת הח"כ טענו בתגובה כי מבחינת הקמפיין הייתה הנחיה מפורשת שהשלט ייתלה רק לאחר השבת: ״אנחנו סגרנו איתם בחוזה רק במוצאי שבת שיתלו״, הבהירו.

מלשכת ח״כ ואטורי נמסר: ״מדובר בחברת שילוט שומרת שבת שעובדיה דתיים. כך הקפדנו לכל אורך הקמפיין. הטענה שהעליתם נבדקת מול חברת השילוט״.

עוד ציין הח"כ: "אני אדם דתי שומר שבת, לא אתן שיפגעו בשבת בשמי אבדוק את העניין לעומק ואם מישהו חילל שבת אתבע אותו לדין. כל מי שעובד איתי, כל החברות, יועצים בלשכה כולם דתיים ו".
חרדיםהליכודשבתמהומותניסים ואטורי

10 תגובות

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10
חחחחחח שם ירחם אם אלה נציגנו בכנסת
מולייר
9
בוא כזה מטומטם שבטח אמרו לו שבני ברק זה כמו שעון טוקיו
קר קרקר קרעי
8
ואטורי ידעתי שאתה טיפש אבל הפתעת בגדול ,אתה טיפש גדול
לירון

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