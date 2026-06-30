סערת הגניזה בבני ברק: הפינוי חודש לאחר ימים של השבתה

דרמת פינוי הגניזה בבני ברק הגיעה לסיומה: עובדי ועד הגניזה חזרו היום (שלישי) לפנות את מתקני ושקי הגניזה ברחבי העיר בכוחות מתוגברים, והמערך שב לשגרה מלאה, ובכך נמנע המפגע התברואתי והרוחני הקשה שאיים על הרחובות.

החזרה לשגרה הגיעה לאחר ימים ספורים של עימות חזיתי, במהלכו הושבת המערך לחלוטין בעקבות דוחות חניה כבדים שרשמו פקחי העירייה למשאיות הפינוי, צעד שהוביל להטלת עיקולים קשים על חשבונות הגוף המפעיל.

קרב גרסאות מאחורי הקלעים

בתוך כך, מבדיקת "כיכר השבת" עולה כי למרות חילוקי הדעות, כלל החוב בגין דוחות החניה אכן שולם במלואו, ובעקבות הסדרת התשלום הוסר העיקול מחשבון הוועד כדי לאפשר את חזרת המשאיות לפעילות סדירה.

מנגד, בסביבת ועד הגניזה ממשיכים לטעון כי המהלך כולו לווה בהבנות והסכמות ישירות מול לשכת ראש העיר כדי למנוע את קריסת המערך.

בשורה התחתונה: התושבים יכולים לנשום לרווחה

בין אם החוב שולם ובין אם הדוחות בוטלו, עבור תושבי בני ברק המבחן האמיתי הוא בשטח. המשאיות חזרו לעבוד כדי להדביק את הפערים שנוצרו בימי ההשבתה, והפתרון המיוחל לשמירה על כבוד ספרי הקודש והניקיון בעיר - הושג במלואו.