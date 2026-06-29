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בכביש 1

דרמה סמוך לירושלים: אוטובוס עלה באש, עומסי תנועה כבדים נרשמו במקום

אוטובוס עלה באש בכביש 1 לפני הכניסה למנהרת הראל • 5 צוותי כיבוי הוזנקו למקום | הכביש נחסם לתנועה ונוצר עומס כבד של תנועת כלי רכב במקום | תיעוד וסיקור (חדשות תחבורה)

האוטובוס שנשרף
האוטובוס שנשרף| צילום: צילום: כבאות והצלה

אוטובוס עלה באש היום (ראשון) בשעות אחר הצהריים על כביש 1 לפני הכניסה למנהרת הראל בכיוון תל אביב, וגרם לחסימה מלאה של הכביש למשך דקות ארוכות. כתוצאה מהאירוע נוצר עומס תנועה כבד בציר המרכזי בין ירושלים למרכז הארץ.

על פי הדיווח שהתקבל בכבאות והצלה מחוז ירושלים, חמישה צוותי כיבוי ממרחב בית שמש הוזנקו למקום. לוחמי האש החלו מיד בפעולות כיבוי נמרצות, תוך התמקדות במניעת התפשטות האש לשטח המיוער הסמוך לכביש.

האירוע התרחש באזור רגיש במיוחד, סמוך למחלף הראל שעבר בשנים האחרונות שדרוג נרחב במסגרת פרויקט הרחבת כביש 1. כזכור, רק לפני מספר שבועים הושלמה התקנת מעקות בטיחות פריקים חדשניים באזור זה, שנועדו לאפשר פתיחה מהירה של גדר ההפרדה בעת אירועי חירום.

הצוותים פעלו במקביל לכיבוי השריפה ולמניעת סיכון לנהגים שנתקעו בפקק התנועה שנוצר. משטרת ישראל הגיעה למקום וסייעה בהסדרת התנועה והפניית כלי הרכב למסלולים חלופיים.

לאחר כיבוי סופי של האש, אפשרו לוחמי האש את פתיחת הכביש לתנועה על ידי משטרת ישראל. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי האירוע הסתיים ללא נפגעים, והתנועה חזרה לסדרה בהדרגה.

היערכות לאירועי חירום בכביש 1

האירוע מדגיש את החשיבות של ההיערכות לשעת חירום בציר התנועה המרכזי. רק לפני מספר חודשים, בעקבות גל השריפות הקשה שפקד את הרי ירושלים, הותקנו במקום מעקות פריקים ראשונים מסוגם בישראל, המאפשרים פתיחה מהירה של גדר ההפרדה ומקצרים את זמני ההגעה של כוחות החירום.

כביש 1 נחשב לאחד הצירים העמוסים ביותר בישראל, ואירועים כגון שריפות או תאונות גורמים במהירות לשיבושים נרחבים. בשנים האחרונות עבר הכביש שדרוג משמעותי, כולל חפירת מנהרות חדשות ושיפור תשתיות הבטיחות, אך עדיין נדרשת ערנות מתמדת למניעת אסונות.

כיבוי השריפה היום בכביש 1 (צילום: כב"ה ירושלים)
כיבוי השריפה היום בכביש 1 (צילום: כב"ה ירושלים)
כיבוי השריפה היום בכביש 1 (צילום: כב"ה ירושלים)
כיבוי השריפה היום בכביש 1 (צילום: כב"ה ירושלים)
שריפהכביש 1שריפותעומסי תנועהמחלף הראל

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