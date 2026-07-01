תופעה מעניינת נרשמת בתקופה האחרונה בריכוזי חב"ד בישראל, כאשר אברכים צעירים רבים בוחרים לפנות למסלול החינוך וההוראה. המגמה קיבלה ביטוי מוחשי השבוע, עם סיומו של מחזור הכשרה מקיף במסגרתו הוענקו תעודות הוקרה והסמכה ל-200 מורים, המכונים בחב"ד "שלוחי חינוך".

האברכים, שסיימו את מסלול ההכשרה הייחודי של רשת החינוך של חב"ד בישראל, 'אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש', עתידים להשתלב כבר בשנת הלימודים הקרובה כמחנכים מן המניין במוסדות החינוך השונים של החסידות ברחבי הארץ.

מסלול ההכשרה המדובר נחשב ליוזמה מושקעת ורחבת היקף בעולם התורה החסידי. התוכנית, נועדה להעניק לאברכים הצעירים כלים פדגוגיים מקצועיים לצד דגש רב על המטען הרוחני הנדרש ממחנך בדורנו.

מארגני התוכנית מסבירים כי התפיסה העומדת בבסיס המיזם חורגת מהגדרת המקצוע כ"הוראה" בלבד. לדבריהם, היעד הוא להכשיר את האברכים כ"שלוחי חינוך" – תפקיד המשלב בין רמה מקצועית גבוהה לבין מחויבות אישית עמוקה לעתידם הרוחני של התלמידים.

המעמד המרכזי שציין את סיום מסלול ההכשרה נערך בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור. בשל חשיבות הנושא, נשאו דברים רבנים בולטים אשר עמדו בדבריהם על האתגרים החינוכיים בעידן הנוכחי.

הנואם המרכזי באירוע היה רבה של בני ברק, הגאון החסיד הרב חיים יצחק אייזיק לנדא שהדגיש בדבריו את החשיבות של יראת שמיים אצל המחנך כבסיס לכל הצלחה פדגוגית.

עוד נשאו דברים חבר בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש ומרא דאתרא של קהילת חב"ד ברחובות, הגאון החסיד הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, חבר ועדת החינוך של ה'רשת' הרב נפתלי רוט ומנכ"ל הרשת הרב אליהו קריצ'בסקי.

הדוברים ציינו לשבח את הנכונות של האברכים הצעירים לקחת על עצמם את עול החינוך, והדגישו כי הכשרה נכונה ומקצועית היא המפתח למניעת נשירה ולבניית דור העתיד.

בקרב קהילות חב"ד מצביעים על כך שהצטרפותם של כמעט מאתיים אברכים חדשים לשדה החינוך מהווה זריקת מרץ משמעותית למוסדות. מדובר בכוח אדם צעיר ונמרץ שמגיע למוסדות החינוך כשהוא מצויד בכלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי הדור, תוך שמירה קפדנית על ערכי החינוך הטהור.