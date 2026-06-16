ערב יום ההילולא של הרבי מליובאוויטש, שחל בג' תמוז, נשיא המדינה יצחק הרצוג קיים אירוע הצדעה לרבי ולמפעל הענק שהקים באמצעות השלוחים.

האירוע התקיים במשכן הנשיא בירושלים, במעמד חבר בי"ד רבני חב"ד הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מבכירי רבני החסידות, יו"ר צעירי אגודת חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב, עשרות שלוחים מהארץ ומחו"ל, לצד נציגי משפחות האסון הגרעיני בצ'רנוביל - שהועלו לישראל במסגרת מבצע ההצלה של צאגו"ח בהוראת הרבי. את האירוע הנחה שליח הרבי בכנסת ודובר חב"ד, הרב שימי סגל.

נשיא המדינה ריגש את המשתתפים בדבריו: "אני שמח מאוד לראות אתכם כאן. חב"ד היא משפחה אחת גדולה. אני כל הזמן חושב על הסיפור שסיפרתי בפרלמנט האירופי: בתקופת השואה הנאצים ניהלו רישום מדוקדק של היהודים, וכשגילו שיש אי שבו נמצא יהודי אחד בלבד, שלחו אונייה שלמה כדי לתפוס אותו. מנגד, אנשי חב"ד, בהוראת הרבי ובמנהיגותו, פעלו בגבורה כדי למצוא ולהציל כל יהודי ויהודי שיכלו להגיע אליו. בעיניי, זהו מעשה עצום שחייב להיות מסופר.

"אני מבקש להודות לצעירי אגודת חב"ד, למשפחות ולכל העוסקים במלאכת החסד וההצלה. מרגש לראות כאן אנשים שעברו תופת, התגברו נגד כל הסיכויים ובנו את חייהם מחדש בישראל. אני מאחל לכולנו בשורות טובות ושנמשיך להפיץ אהבת ישראל, אחדות, חסד ותקווה".

בסיום האירוע הזמין הנשיא את הרבנים והשלוחים לצילום משותף בחצר משכן הנשיא ואף קיבל לידיו מידי מזכ"ל אגו"ח הרב אריאל למברג, את הצהרת יום החינוך לכבוד הרבי, שעליו חתם מוקדם יותר.