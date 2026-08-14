פרט מדאיג עלה היום (שישי) מכתב האישום שהוגש נגד שני בחורים מרחובות, בני 18, שהואשמו בהצתת מסעדת ג'פניקה בגבעתיים: כשבועיים לפני שנעצר, פנה אושר בייך ל-ChatGPT בשאלות על כמה סוגיות שעניינו אותו, ובכללן "מה הדין על שריפת חנות?", "אם המקום היה סגור ולא היה אף אחד בסביבה?" ו"מה זאת אומרת עונשי מאסר ממושכים?".

בייך וחברו חנן יעקב (18), אף הוא מרחובות, הואשמו בהצתת המסעדה בחודש שעבר. הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצר הנאשמים בהצתה בנסיבות מחמירות עד תום ההליכים המשפטיים.

קשר להצתה ונסיעה לבני ברק

לפי כתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, השניים קשרו קשר להצית את הסניף של רשת המסעדות האסייתיות שברחוב דרך השלום בגבעתיים. בשעת בוקר מוקדמת נסעו יחד מרחובות לבני ברק, שם הצטיידו בקורקינט חשמלי ובשלושה בקבוקי פלסטיק שהכילו כל אחד ליטר וחצי חומר דליק.

בנוסף נטען כי הנאשמים הצטיידו בכפפות, במסכת פנים ובאמצעי הצתה. לאחר מכן רכבו השניים על הקורקינט לעבר המסעדה כשהם לבושים בסוודרים עם ברדס, ובהגיעם למקום, סמוך לשעה 04:17, חבשו את הברדסים לראשיהם.

ביצוע ההצתה והבריחה

כתב האישום מתאר כי יעקב ניגש למסעדה, שהייתה מוארת ובה שהה באותה עת עובד, ושפך את שלושת בקבוקי החומר הדליק על דלתות וחלונות המסעדה, על אזור הכניסה ועל אדניות וצמחייה שבסמוך. בהמשך, על פי הנטען ובידיעתו של בייך שהמתין לו בסמוך על הקורקינט, הצית יעקב את החומר הדליק.

האש התפשטה ואחזה בצמחייה, בשולחן ישיבה, במצללה, בדלתות ובחלונות המסעדה. השניים נמלטו מהמקום יחדיו על הקורקינט. בכתב האישום צוין כי כתוצאה מהמעשים ניזוקו חלון המסעדה, אדניות, צמחייה, שולחן ישיבה ומצללה. הנזק למסעדה נאמד בשווי של כ-13,500 שקלים.

ראיות מצלמות אבטחה וממצאי טלפונים

בבקשת המעצר שהגישה עו"ד תמר טייטלבאום מפרקליטות מחוז תל אביב מפורטות הראיות שבידיה נגד השניים. בין היתר מדובר בסרטוני מצלמות אבטחה שמתעדים את יציאתם מרחובות, הגעתם לבני ברק, נסיעתם לעבר המסעדה, אירוע ההצתה עצמו ומסלול הבריחה.

כמו כן מוזכרות עדויות נהגים שהסיעו את השניים, וממצאי פריקת מכשירי הטלפון הנייד של שניהם, שמצביעים לטענת התביעה על התכתבויות ביניהם סמוך לאירוע, הזמנת מוניות ומיקומי הטלפונים בזמן האירוע, התואמים את הנראה בצילומי האבטחה.

בבקשה נטען עוד כי מבדיקת מכשירו של בייך עלה גם כי הוא עיין בכתבות שפורסמו על אירוע ההצתה ותיעד אותן. לגבי גרסאות הנאשמים, נמסר בבקשת המעצר כי יעקב מכחיש באופן כללי את המיוחס לו ושומר על זכות השתיקה, ושבייך שומר אף הוא על זכות השתיקה.

"העמידו את הציבור בסכנת חיים"

עוד צוין בבקשה כי במהלך הפסקה באחת מחקירותיו, ובטרם נעצר בייך, שאל יעקב את החוקר אם הם יודעים הכול - מדוע אין עוד עצור איתו. "השניים הציתו מסעדה מוארת שבה שהה באותה עת עובד, ובכך העמידו לטענתה את הציבור ואת העובד בסכנת חיים ממשית, כאשר רק בדרך נס הסתיים האירוע בנזק רכושי בלבד", נכתב בבקשה.

הפרקליטות הוסיפה כי אף שלשני הנאשמים אין עבר פלילי, נתון זה נסוג מפני חומרת המעשה המיוחס להם ומפני העובדה שלטענתה בוצע על רקע גל מתמשך של מעשי אלימות נגד רשת מסעדות ג'פניקה. לבייך מיוחסות גם עבירות של התחזות כאדם אחר והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, לאחר שניסה להימלט מהשוטרים בזמן מעצרו ולא הזדהה בפניהם בשמו האמיתי.