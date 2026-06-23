קפה שחור משנאה: היהודי נכנס לחנות ולא ציפה לתגובה ההזויה הזו

סערה פוליטית ומשפטית מסעירה ביממה האחרונה יהודים בניו יורק, בעקבות תקרית אנטי-ישראלית חריגה ברשת בתי קפה מקומית. מדובר רשת בתי קפה שהחליטה להחרים ולתקוף בפומבי את חבר הקונגרס היהודי-דמוקרטי, דן גולדמן, רק בשל עמדותיו הפרו-ישראליות ותמיכתו במדינת ישראל במלחמתה ברצועת עזה.

המקרה עורר זעם רב בקרב הקהילה היהודית ונציגי ציבור בעיר, וכבר גלש לפסים משפטיים עם הודעה רשמית על פתיחת חקירה פדרלית נגד בית העסק.

האירוע, לפי הדיווח בניו יורק פוסט, החל כאשר חבר הקונגרס גולדמן נכנס לאחד מסניפי הרשת בברוקלין יחד עם בתו בת ה-7, וביקש מהעובדים לאפשר לילדה להשתמש בשירותי המקום. כעבור זמן קצר, לאות תודה על האדיבות שגילו העובדים כלפי בתו, רכש חבר הקונגרס כוס קפה בעלות של קרוב לעשרה דולרים ועזב את המקום. אלא שהנהלת הרשת, שזיהתה בדיעבד את הפוליטיקאי המוכר בזירה המקומית, בחרה להפוך את המחווה האנושית הרגילה למפגן של ניגוח פוליטי בוטה, המלווה ברטוריקה קשה נגד תומכי ישראל.

ביום ראשון פרסמה הרשת בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה פוסט חריף ויוצא דופן, שבו שיתפה את תמונתו של גולדמן מתוך סניף הרשת, לצד צילום מסך המעיד על כך שהנהלת המקום ביצעה זיכוי כספי יזום ושלחה לו החזר על סך 9.82 דולרים, מבלי שהוא ביקש זאת.

בפוסט עצמו פנתה ההנהלה ישירות לחבר הקונגרס ושאלה בלעג האם לקפה שלו אין טעם של "מיץ ג'נוסייד", תוך שהיא מאשימה אותו הלכה למעשה בתמיכה ברצח עם. בהמשך הדברים הבהירו בעלי העסק כי הם אינם מעוניינים לשרת אנשים שהם מגדירים כפשיסטים, גזענים או מאפשרי רצח עם, וציינו בבוטות כי הם אינם זקוקים לכסף שלו, שכן לדבריהם הוא ממילא מגיע מכספי השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק. בסיום הפוסט קראו לו אנשי הרשת שלא לדרוך עוד לעולם במקום.

התגובות בניו יורק לא איחרו לבוא, והיו חריפות ביותר. מומחים משפטיים וראשי ארגונים הסבירו כי השימוש המניפולטיבי והקונספירטיבי בשמה של שדולת איפא"ק נגד נבחר ציבור יהודי, מהווה למעשה "שורק כלבים" אנטישמי קלאסי, המכוון נגד יהודים באשר הם ומסמן אותם כמטרה.

לפי הדיווח בפוסט, מנכ"ל מועצת יחסי הקהילה היהודית בניו יורק (JCRC), מארק טרייגר, הגיב בחריפות לאירוע והבהיר כי החרם האפקטיבי שהטיל בית הקפה על חבר הקונגרס מהווה הפרה בוטה וישירה של חוקי זכויות האדם של מדינת ושל העיר ניו יורק, האוסרים על אפליה במקומות ציבוריים ובעסקים. לדבריו, הטלת אשמה קולקטיבית על יהודים או על מי שנתפסים כתומכי ישראל בשל מחלוקות מדיניות היא הגדרה מדויקת של אנטישמיות, והפיכת כוס קפה למבחן נאמנות וזהות יהודית היא פגיעה קשה בערכי העיר.

בעקבות הסערה הציבורית הגדולה והחשד הממשי להפרת החוק, הנושא הגיע במהירות גם לדרגים הממשלתיים הגבוהים. המחלקה לזכויות האזרח של משרד המשפטים האמריקני פרסמה הודעה רשמית שבה בישרה כי פתחה בחקירה מקיפה נגד רשת בתי הקפה, ובמידה והחשדות יתאמתו, המשרד ינקוט בצעדי אכיפה משפטיים משמעותיים נגד העסק.

גורמים משפטיים ציינו כי הצעד של בית הקפה עומד בסתירה מוחלטת להצהרת הכוונות הרשמית של הרשת עצמה המופיעה באתר האינטרנט שלה, שם מתחייבים הבעלים להעניק "כבוד ללא תנאי" לכל אדם שנכנס בשערי המקום, ולהתייחס לכל אורח כקדוש.

מנגד, חבר הקונגרס דן גולדמן בחר להגיב לתקרית בצורה ממלכתית ומאופקת, תוך שהוא מביע צער על נוסח הדברים שפורסמו נגדו. גולדמן שיבח את העובדת הפשוטה בדלפק שהייתה אדיבה מאוד כלפיו וכלפי בתו הקטנה, וציין כי רכש את הקפה אך ורק כהכרת תודה על האנושיות שהפגינה. הוא הוסיף וכתב להנהלת הרשת כי הוא מקווה שלפחות הטיפ שהשאיר עבור אותה בריסטה יגיע לידיה כפי שמגיע לה. אפילו יריבו הפוליטי של גולדמן במרוץ לקונגרס, פוליטיקאי מהאגף הפרוגרסיבי, מתח ביקורת על רשת בתי הקפה וציין כי הם חצו את הגבול, שכן אין להפוך בתי קפה למקומות שבהם אנשים אינם מרגישים ברוכים, אם כי נכון לשעה זו הפוסט המדובר טרם הוסר מהרשת.