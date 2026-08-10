( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

פרטיה של פרשה חריגה וחמורה שניהלה יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 לאחרונה מתבררת עם הגשת כתב אישום דרמטי נגד תושב מחנה הפליטים שועפט בן 30. החקירה חושפת כיצד סכסוך בין שכנים הפך בתוך זמן קצר למסע נקמה מתוחכם ואפל שכלל התחזות לאחר, פתיחת פרופילים פיקטיביים ברשתות החברתיות, ומשלוח הודעות איומים מפורשות ומדממות - עם שיבושי לשון - לעבר בכירים בצמרת השלטון וגורמי ביטחון מרכזיים.

תחילת הפרשה בחודש יולי השנה, אז החליט החשוד – שבחר לעטות על עצמו את כינוי הרשת "טרזאן" – לבוא חשבון עם אדם אחר שעימו היה מסוכסך. במקום לעמת אותו פנים אל פנים, בחר החשוד בתוכנית פעולה עקלקלה: הוא יצר פרופיל משתמש מזויף ברשת החברתית פייסבוק, ושתל בו במכוון את תמונת הפרופיל והפרטים האישיים של אותו תושב שעמו היה בסכסוך. המטרה היתה כפולה: גם להפעיל טרור פסיכולוגי ופלילי, ובעיקר לדאוג שהאשמה תיפול ישירות על ראשו של יריבו האישי כאשר הרשויות יתחילו להתחקות אחר העקבות. כשהפרופיל המזויף כבר היה מוכן ומוסווה היטב מאחורי זהותו של אדם אחר, פתח החשוד בסדרת מתקפות מקוונות שהלכו והסלימו. בין היתר, הוא איתר את רכז השב"כ במחנה הפליטים שועפט, ושלח לו ישירות לתיבת ההודעות בפייסבוק תמונה מאיימת שבה נראים אקדח שלף, מחסנית ותחמושת חיה. לצד התמונה הוסיף מסר מפורש שלא השאיר מקום לדמיון: "יש לי אקדח בבית ואני יורה כל יום באופן גלוי...". בהמשך, החשוד שלח הודעה בוטה ומשובשת (טעויות הכתיב במקור) לחבר הכנסת צבי סוכות, שבה הטיח בו: "צבי סוכות אתה חתיכת מתנחבל תירוריסתי... יגיע הזמן שתעוף לגיהנום יא כלב...". במקביל, כתב באחת מהודעותיו: "בכרוב אני הולך להרוג אותך עם נשק יא *** עכבר...".

( צילום: דוברות המשטרה )

בעקבות דיווחים בהולים שהגיעו לשולחנם של גורמי אכיפת החוק, הוטל התיק הרגיש על יחידת הסייבר של להב 433. חוקרי היחידה פתחו במבצע חקירתי סמוי וגלוי, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים כדי לפצח את שכבות ההסוואה הדיגיטליות שהקים "טרזאן". לאט לאט החלו להתברר פערים בין הפרופיל הפיקטיבי לבין המציאות בשטח, עד שהחוקרים הצליחו לחדור את מסך העשן ולחשוף את זהותו האמיתית של המפעיל מאחורי המקלדת – תושב שועפט בן 30. ברגע שהושלמה בניית התשתית הראייתית המוצקה, פשטו השוטרים על יעד ועצרו אותו לחקירה תחת אזהרה.

עם תום שלבי חקירת היחידה המרכזית, הועבר התיק המלא לבחינת יחידת התביעות של להב 433. לאחר גיבוש כתב האישום המפורט, הוגש כתב האישום החמור לבית המשפט, לצד בקשה דחופה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו בשל מסוכנותו הרבה. שופט בית המשפט נעתר לבקשת התביעות והורה על הארכת מעצרו של הנאשם עד להחלטה אחרת בעניינו.