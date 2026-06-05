אירוע קשה התרחש הבוקר (שישי) באזור מושב ניר בנים שבחבל לכיש. סביב השעה 9:12 בבוקר התקבל דיווח במוקד מד"א על הולך רגל קשיש שנפגע ממשאית. צוותי הרפואה, בהם חובשים ופרמדיקים, הוזעקו לזירה והעניקו לנפגע טיפול רפואי בניסיון להציל את חייו.

פרמדיק מד"א צבי זילברמן תיאר את המראות הקשים בזירה: "ראינו את הולך הרגל כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע ממשאית. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

שעות ספורות לאחר קביעת מותו של הקשיש, פרסמה המשטרה הודעה המציגה תפנית דרמטית בפרשה. על פי החשד ולפי ממצאי החקירה הראשונית, דריסתו של הולך הרגל לא הייתה בגדר תאונת דרכים מקרית ותמימה.

חוקרי המשטרה העלו כי לפני הדריסה, התפתח ויכוח סוער בין הנהג לבין הקורבן. בעקבות אותו ויכוח, כך על פי החשד, נהג המשאית פגע בקשיש, פצע אותו אנושות וגרם למותו. נהג המשאית, תושב העיר חיפה בן 55, נעצר מיד על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והועבר לחקירה באזהרה.

זמן קצר לאחר האירוע, הגיע לזירה מפקד מרחב לכיש במשטרה, ניצב-משנה אליהו שמול. הוא קיים במקום הערכת מצב מקיפה בהשתתפות גורמי הפיקוד, בוחני תאונות הדרכים וחוקרי המשטרה.

בסיום הערכת המצב, הנחה מפקד המרחב את הכוחות להמשיך בביצוע כלל הפעולות הנדרשות, למצות את החקירה עד תום ולאסוף בדקדקנות את כל הממצאים והראיות מהזירה, במטרה להגיע לחקר האמת ולחשוף את נסיבות המקרה המלאות.

לאור ממצאי החקירה הראשוניים והחשד החמור, המשטרה תביא היום את נהג המשאית החשוד בפני בית משפט השלום באשקלון, שם תבקש להאריך את מעצרו להמשך החקירה.