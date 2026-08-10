צוותי כיבוי והצלה ממחוז מרכז פועלים בשעה זו (שני) בשריפת שטח פתוח שפרצה סמוך ליישוב החרדי יסודות. השריפה, שהחלה כשריפת עשבייה, התפשטה בעקבות תנאי מזג האוויר לאזור כוורות ומטעים הסמוכים ליישוב.

על פי הדיווחים ממקום האירוע, 17 צוותי כיבוי והצלה מתחנת רחובות בסיוע מחוזות נוספים פועלים במספר גזרות עבודה, במאמץ לבלום את התפשטות האש ולהגן על האזור. לוחמי האש נערכים לפעולות כיבוי ובלימת התפשטות האש, במטרה למנוע את התקרבותה ליישוב ולמבנים סמוכים.

בנוסף לכוחות הקרקעיים, מסוק חוזי הוזנק למקום לצורך הערכת תמונת המצב מהאוויר וסיוע לכוחות בשטח. המסוק אמור לסייע בזיהוי נקודות ההתלקחות ובתיאום פעולות הכיבוי.

יצוין כי בימים האחרונים נרשמו מספר שריפות שטח פתוח ברחבי הארץ, בהן שריפה משמעותית בבקעת הירדן באזור מושב ארגמן, שם פעלו שישה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" במקביל לכוחות קרקעיים. גם שם האש התפשטה לכיוון מטעי תמרים ושמורת טבע.

כוחות הכיבוי ממשיכים בפעולות הכיבוי, כאשר המטרה המרכזית היא למנוע את התקרבות האש לבתי התושבים ולמנוע נזקים למטעים ולכוורות באזור.