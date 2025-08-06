לקראת כינוס הקבינט: זו התכנית לכיבוש עזה - שנתניהו דוחף אליה

הקבינט המדיני ביטחוני צפוי להתכנס מחר, יום חמישי, בשעת ערב, לדיון ארוך שצפוי להכריע בשאלת המשך דרכה של ישראל - נוכח אי התקדמות המגעים לשחרור חטופים מול ארגון הטרור חמאס.

לפי שעה, נראה כי הכיוון שאליו צועדת הממשלה, ונתניהו דוחף לכך לפי הדיווחים, הוא כיבוש רצועת עזה. יחד עם זאת, כאמור, טרם התקבלה החלטה סופית.

התכנית העומדת על הפרק מדברת על תמרון של בין 4 ל-6 אוגדות במשך מספר חודשים - במטרה לכבוש את העיר עזה, בצפון הרצועה, ואת מחנות המרכז. בנוסף הכוונה היא לדחוק את האוכלוסייה דרומה כדי לעודד יציאה מהרצועה. הפרטים מתפרסמים באישור הצנזורה.

יצויין כי לפי דיווחים הרמטכ"ל איל זמיר מביע התנגדות לתכנית, בין היתר בשל העובדה כי יש בה סיכון לחיי החטופים. ההערכה היא כי הקבינט יקבל ויכריע ברוב קולות כל הצעה שנתניהו יביא לשולחן.

באתר Ynet צוטט הערב בכיר ישראלי האומר כי על אף שכרגע נראה שהכיוון הוא כיבוש הרצועה, דברים יכולים להשתנות במהירות.

לדבריו, "עד מחר אלוקים גדול, במזרח התיכון דברים יכולים להשתנות". עוד אמר הדובר לפי הדיווח כי האמריקנים מנסים לגבש חבילה הומניטרית".