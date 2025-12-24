דובר צה"ל דיווח השבוע ביום שני, כי מספר אזרחים ישראלים שפרצו את הגבול במרחב רמת הגולן לשטח סוריה. כוחות צה״ל קפצו לנקודה, איתרו את האזרחים והחזירו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. החשודים שנתפסו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל והיום (רביעי) בית המשפט שחרר אותם.

בית משפט השלום בקריית שמונה, הורה לשחרר שבעה פעילי ימין מתנועת "חלוצי הבשן", שנעצרו לאחר שנכנסו לאיזור החיץ בסוריה.

בדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם של הפעילים בחמישה ימים. עורכי דינם של הפעילים מטעם ארגון חוננו טענו, כי הפעילים נכנסו לשטח המפורז וכי לא חדרו לשטח סוריה.

בית המשפט קבע כי - "עוצמת החשד אינה מצדיקה את הארכת מעצרם של החשודים והורה על שחרורם. את הפעילים ייצגו עורכי הדין אסף גונן וזאב וולף מטעם ארגון חוננו.

עו"ד גונן מסר: "אני מברך על החלטת בית המשפט שהורה על שחרור כל החשודים ממעצר.

עו"ד וולף: "למשטרה ללא היה מידע על המיקום המדויק בו נתפסו העצורים. אנו הגענו לדיון בבית המשפט עם נתונים מדויקים ומפות שהצביעו שהעצורים נתפסו בשטח סמוך לגבול, אזור שבשליטה צבאית ישראלית. בית המשפט קיבל באופן מלא את טענותינו והורה על שחרור כלל העצורים".

מתנועת חלוצי הבשן נמסר ביום שנתפסו הנערים: "החלוצים הגיבורים חצו בסמוך לכפר הצ'רקסי הנטוש ברובו - ביר אל עג'ם. בין החלוצים ישנו דובר ערבית שדיבר עם תושבי הכפר. הצ'רקסים בכפר אמרו כי הם מעוניינים מאוד בהתיישבות יהודית, ובשליטה ישראלית על כל המרחב".

לדבריהם, "בלבנון גמרנו לא מזמן את מלחמת לבנון השלישית, ואויבינו כבר מתארגנים למלחמה הבאה, ל"ע. ההבדל בין דרום לבנון ליהודה ושומרון ברור – איפה שיש במקביל לשליטה הצבאית גם אחיזה אזרחית, גם השליטה הצבאית נשארת לאורך זמן. לכן חובה עלינו להתאמץ ולשלם מחירים בעבור ההתיישבות האזרחית בבשן".

עוד מסרו: "בדיוק לפני חמישים שנה שמעון פרס נתן לעולים לשומרון להישאר בשטח, אף שבימים ההם הדברים היו בניגוד לתפיסתו. אנו מצפים מ"ממשלת הימין על מלא" לעשות אותו הדבר, ולאפשר קביעת עובדות יהודיות בשטח".