הכרמלית בחיפה

בעוד אלפי יהודים מחרפים את נפשם בחזית, יש מי שבוחרים לעורר דווקא כעת מלחמות יהודים בתוך הבית. הצעה לסדר שהוגשה לאחרונה במועצת העיר חיפה מבקשת לרמוס את קדושת השבת ולהפעיל את הכרמלית גם ביום השביעי.

את היוזמה הנבזית, מובילות חברות המועצה ענבל בית הלחמי, נטע בוחבוט ויעל שנער. ההצעה עוררה זעזוע עמוק בקרב הנציגות החרדית בעיר, שרואה במהלך ניסיון נואש לכסות על כישלונותיה של הנהגת העיר הנוכחית. סגן ראש העיר לשעבר, יושב ראש דגל התורה בחיפה וחבר מועצת העיר חיפה מיכי אלפר, שוחח עם 'כיכר השבת' והגיב בחריפות.

חבר המועצה מיכי אלפר ( ראובן כהן/דוברות העירייה )

אלפר בחר לפתוח בדבריו של אשר צבי גינצברג המפורסם בכינויו "אחד העם", כדי להדגיש שהשבת היא לא רק עניין דתי, אלא יסוד קיומי של העם היהודי: "מי שמרגיש בלבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוּכל בשום אופן – אפילו אם אינו מודה לא בעולם הבא ולא במדינת היהודים – לצייר לו מציאות עם ישראל בלי 'שבת מלכתא'. ש ליל האימה של תושבי ערד: הניסים, הסיפורים והמשפחות שנותרו ללא...כלום! נחמן שטרנהרץ | מקודם אפשר לאמור בלי שום הפרזה, כי יותר משישראל שמרו את השבת שמרה השבת אותם, ולולא היא שהחזירה להם 'נשמתם' וחדשה את חיי רוחם בכל שבוע כתב אחד העם, היו התלאות של 'ימי המעשה' מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה... ועל כן בוודאי אין צורך להיות ציוני בשביל להרגיש כל הדר הקדושה ההיסטורית, החופפת על 'מתנה טובה' זו, ולהתקומם בכל עוז נגד כל הנוגע בה". אלפר מבהיר כי השמירה על השבת היא חלק בלתי נפרד מצביונה של העיר חיפה מזה עשרות שנים: "חיפה שמרה את השבת ותמשיך לשמור אותה במסגרת כיבוד הסטטוס קוו הקיים כבר קרוב למאה שנה והשבת תשמור אותה". "הכרמלית לא תפעל בשבת ותמשיך לעטר בשביתתה ביום השביעי את המתנה הטובה ששבת שמה". אלפר תוקף את המניעים מאחורי ההצעה ומבהיר כי אין לה אחיזה במציאות התקציבית או המשפטית: "יש להצטער על הניסיונות לכסות קדנציה של כישלונות והמשך דרדור העיר באמירות פופוליסטיות שלא יביאו לשום שינוי בקדושתה של השבת. העיסוק בנושא לא יחפה על בעיותיה של העיר בכהונת יהב". על נושא התקציב הוא אומר: "אין שום קשר בין החלטה לשנות את שמות תחנות הכרמלית להפעלתה בשבת. התקציבים שהובטחו מיועדים לשיפור ומיתוג תחנות ולא להפעלה בשבת." אלפר מתייחס גם לסמכות משרד התחבורה ואומר: "להבנתי, אין היתכנות להפעלת התחבורה הציבורית בשבת. ההכרעה נמצאת אך ורק בידי משרד התחבורה והחלטות מועצת העיר, והמשרד לא צפוי לשתף פעולה עם יוזמה זו". בסיום דבריו, מתייחס אלפר לתזמון הרגיש של היוזמה: "כל הניסיונות להסית את הציבור נגד שומרי התורה בעיצומה של המלחמה לא יצלחו. גם חברי המועצה מהמגזר החילוני המובילים את ההצעה הזו יודעים שאין לה היתכנות".

חבר הכנסת אורי מקלב שפרש כמובן מהממשלה יחד עם כל המפלגות החרדיות בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס - העביר מסר נזעם בו הוא טען כי הניסיונות לנצל את פרישת החרדים מהממשלה לפריצה בחומות השבת היא דבר חמור לכשעצמו.

בשיחה עם 'כיכר השבת' הוא מספר על פעילות ראשונה למניעת היזומה: "העברנו למפלגת השלטון מסר ברור ובלתי משתמע לשתי פנים: מדובר בפרצה חמורה בסטטוס קוו הקיים, ואם מישהו חושב שנעבור על כך לסדר היום - טעות קשה בידיו. אנו מצפים ממפלגת השלטון להבהיר לראש העיר חיפה כי הסטטוס קוו בבירת הכרמל הוא אבן יסוד לחיים משותפים ולא חלק ממשחק פוליטי כזה או אחר של ראש העיר".

מנגד, יעל שנער, יו"ר דירקטוריון הכרמלית, מצהירה בגלוי על כוונתה לפרוץ את הגדרות: "לקחתי על עצמי להיות יו"ר על מנת להפעיל אותה בשבת. אני לא מפחדת מדרך ארוכה ולא מאיומים של גורמים חרדים". שנער טוענת כי משרד התחבורה יעביר סכום של כחצי מיליון שקלים רטרואקטיבית, מהלך שלדבריה יסייע לקידום היוזמה.

גם בתנועת ש"ס בחיפה לא נשארו חייבים. גורם בכיר בהנהגת התנועה הבהיר כי להצעה אין שום היתכנות כלכלית או מעשית: "מי שרוצה להפוך את ישראל לארץ ככל הארצות ימצא עצמו מהר מאוד עם רוב חרדי מוצק שרק הולך וגדל. אני בז לאנשים ששמו להם למטרת חיים להפוך את השבת לחול!".

נכון לעכשיו, הכדור נמצא בידי משרד התחבורה, כשבציבור החרדי בחיפה מבהירים כי המאבק על קדושת השבת בחיפה רק בתחילתו, וכי חומות הסטטוס קוו לא ייפרצו בקלות.